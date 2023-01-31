"لم تعد هناك منازل": حظر الدراسة عبر الإنترنت في الصين يثير ارتباكا بين الطلاب والجامعات في أستراليا

النقاط الرئيسية: على الرغم من العقبات اللوجستية قال قطاع التعليم العالي إنه يرحب بعودة حوالي 40 ألف طالب صيني

التعليم كان أكبر تصدير للخدمات في أستراليا حيث جلب 40 مليار دولار إلى الاقتصاد في عام 2019

يأتي الحظر المفاجئ للدراسة عبر الإنترنت في أعقاب فتور العلاقات بين بكين وكانبيرا

يقول المطلعون إن القرار المفاجئ الذي اتخذته الحكومة الصينية بإجبار طلاب الجامعات على العودة إلى بلد دراستهم يشكل تحديًا لكل من الطلاب والجامعات، مع مخاوف من أن سوق تأجير المساكن لن يكون قادرًا على التأقلم.





ولكن على الرغم من العقبات اللوجستية قال قطاع التعليم العالي إنه يرحب بعودة حوالي 40 ألف طالب صيني إلى الجامعات الأسترالية.





قال فيل هونيوود، الرئيس التنفيذي لجمعية التعليم الدولية في أستراليا، لـ SBS News: «نحن حريصون حقًا على استعادة أكبر بلد مصدر للطلاب». «لكن الاضطرار إلى التأقلم بسرعة قبل بدء الفصل الدراسي... كان تحديًا كبيرًا بالنسبة للكثيرين منا. لم يتبق لنا سوى بضعة أسابيع».





«ستقوم بعض الجامعات الآن بإزالة الغبار عن قاعات المحاضرات والغرف التعليمية لاستيعاب متطلبات الحكومة الصينية».



وأضاف أن الطلاب يحتاجون إلى وقت للحصول على تأشيرة ومكان للعيش فيه.





«سيسارع الكثيرون... وسيحرصون على محاولة تلبية متطلبات الحكومة الصينية بالعودة إلى هنا في أسرع وقت ممكن.»





قال هونيوود إنه يتوقع أن يقوم عدد غير قليل من الطلاب الصينيين بتأجيل الفصل الدراسي الأول والعودة في الفصل الدراسي الثاني، الذي يبدأ في يوليو. وقال إن آخرين قد يسعون للحصول على إعفاء من الحكومة الصينية حتى لا يضطروا إلى العودة إلى أستراليا، خاصة إذا كانوا قد أكملوا بالفعل معظم دراستهم.





أقرت الرئيسة التنفيذية لجامعات أستراليا كاتريونا جاكسون بوجود عقبات لوجستية.





وقالت يوم الأحد: «سنعمل بشكل وثيق مع الحكومة والصناعة لضمان استجابة الجامعات بسرعة لهذا التدفق وتسهيل العودة الآمنة للطلاب من الصين وكذلك الطلاب من الدول الأخرى».



قالت السيدة جاكسون إن التعليم كان أكبر تصدير للخدمات في أستراليا حيث جلب 40 مليار دولار إلى الاقتصاد في عام 2019.





وقالت: «إن العودة إلى موقع القوة هذا الذي كنا نحتله قبل الوباء يصب في مصلحة الجامعات وأمتنا».



"لم تعد هناك منازل"

قال جون يو، الذي على وشك بدء الدراسة في أستراليا لأول مرة في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، لـ SBS News إنه صُدم في البداية بالإعلان ولكنه كان ممتنًا لأنه قدم بالفعل للحصول على تأشيرته.





لكنه اعترف بأن العثور على سكن كان «مرهقًا».





«لقد بحثت لفترة طويلة وما زلت لا أستطيع العثور على منزل مناسب. كما تحدثت إلى أحد الوكلاء، الذي قال لي إنه لا توجد منازل متبقية».





قال إن التجربة جعلته يشعر بالقلق الشديد لكنه وجد أخيرًا مكانًا بمساعدة صديق.



The sudden return of thousands of Chinese students to Australia will put additional pressure on the rental market given there's already a shortage of student accommodation across our cities. Source: AAP / Mark Baker/AP قام المالك الصيني فيليكس دونغ، الذي يمتلك عقارًا في كينسينغتون بالقرب من جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، بإدراج ممتلكاته قبل بضعة أيام على منصة يستخدمها الطلاب الصينيون الذين يبحثون عن سكن للإيجار في أستراليا.





لقد شعر بالحيرة من الاستجابة المذهلة، حيث عرض الكثيرون دفع أكثر من السعر المدرج أو البدء في الدفع حتى قبل وصولهم إلى أستراليا.





«عادةً ما نتلقى استفسارًا واحدًا أو اثنين [ولكن] تلقيت 20 أو 30 استفسارًا. تبلغ قيمة الإيجار حوالي 300 دولار في الأسبوع ولكنهم يعرضون عليّ 350 دولارًا أو 400 دولار».





يأتي الحظر المفاجئ للدراسة عبر الإنترنت في أعقاب فتور العلاقات بين بكين وكانبيرا منذ تولي حزب العمال منصبه في مايو من العام الماضي.





قال سفير الصين لدى أستراليا شياو تشيان في وقت سابق من هذا الشهر إن «العلاقات السياسية السيئة» ساهمت في إحجام الطلاب عن القدوم إلى أستراليا.





ومع ذلك، قال إن المزيد من الاستقرار في العلاقة يجب أن يؤدي إلى عكس هذا الاتجاه.





وقد تلقى قطاع التعليم في أستراليا ضربة مالية في بداية جائحة COVID-19 عندما أجبر إغلاق الحدود الطلاب الدوليين الذين يدفعون الرسوم بالكامل على العودة إلى ديارهم.





منذ ذلك الحين أقنعت بعض الجامعات المواطنين الصينيين بمواصلة الدراسة في جامعات أستراليا عبر الإنترنت مع الاستمرار في دفع الرسوم الكاملة.





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