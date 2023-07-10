ألبانيزي يعلن نشر طائرة إستطلاع عسكرية في المانيا لتوفير الدعم اللوجستي لأوكرانيا

سيتم نشر الطائرة لمدة ستة اشهر لكنها لن تدخل المجال الجوي الاوكراني

Twitter.com.jfif

Twitter.com Source: Twitter

أعلن رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي أن أستراليا ستنشر طائرة إستطلاع متخصصة في ألمانيا للمساعدة في توفير الدعم اللوجستي لأوكرانيا.

وسيتم إرسال طائرة القوات الجوية الملكية الأسترالية E-7A Wedgetail لدعم تدفق المساعدات العسكرية والإنسانية إلى أوكرانيا، لكنها لن تدخل المجال الجوي للدولة التي مزقتها الحرب.

سيتم نشر الطائرة لمدة ستة أشهر وستتمركز في ألمانيا.

إعلان ألبانيزي هذا جاء بعد اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين قبل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا.

هذا ويستعد البانيزي للتوجه الى ليتوانيا لحضور قمة الحلف التي ستبدأ في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء وستهيمن على جدول اعمالها الحرب الروسية ضد اوكرانيا.

وكانت أستراليا قد وقعت اتفاقية من حيث المبدأ بقيمة مليار دولار مع ألمانيا لتسليم أكثر من 100 مركبة مدرعة أسترالية الصنع إلى ألمانيا اعتبارًا من عام 2025.
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في ذات الوقت، أكد ألبانيزي أن ألمانيا سترسل قوات إلى أستراليا لإجراء مناورات عسكرية مشتركة في وقت لاحق من هذا الشهر .

وسينضم ما يصل إلى 240 جنديًا ألمانيًا إلى تدريبات "تاليسمان سابر" ، وهي أكبر تدريبات عسكرية بين أستراليا والولايات المتحدة، إلى جانب 10 دول أخرى.

من جانبه قال قائد الجيش الألماني ألفونس ميس إن التدريبات ستساعد بلاده على فهم منظور شركائها.

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نشر في: 11/07/2023 7:51am
آخر تحديث: 11/07/2023 8:17am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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