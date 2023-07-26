هذا ما يفعله الأستراليون لتقليل كلفة فواتير الكهرباء

النقاط الرئيسية ارتفعت أسعار الطاقة بنحو 25 في المائة مؤخراً.

يقول معظم الأستراليين إنهم سيحاولون خفض تكاليفهم في الشتاء.

تظهر الأبحاث أن جنوب أستراليا هي من الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار الأخير.

يقول معظم الأستراليين الذين شملهم استطلاع أجري مؤخراً إنهم يخططون لتقليل كلفة فواتير الطاقة عبر إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية عندما لا تكون قيد الاستخدام.





حوالي 80 في المائة من 1,090 شخصاً شملهم استطلاع موقع Finder قالوا إنهم يخططون لتقليل استخدامهم للكهرباء في أشهر الشتاء التي تشهد ارتفاعاً في تكاليف الطاقة.





وتم رفع أسعار طاقة بحوالي 25 في المائة بعد تغييرات قامت بها شركات الجهة المنظمة لقطاع الطاقة.



Most Australians surveyed by comparison site Finder plan to save money on rising energy bills by switching off lights and power points when not in use. Cutting down on heater/air conditioner use was the second-highest course of action. Source: SBS

الناس يهجرون العمل من المنزل

قال أكثر من النصف - حوالي 56 في المائة - ممن شملهم الاستطلاع إنهم سيطفئون الأنوار والأجهزة الكهربائية عندما لا تكون قيد الاستخدام لتقليل فواتيرهم.





ويقول آخرون إنهم سيقللون من استخدامهم لأجهزة التدفئة أو التكييف، بينما يقول واحد من كل عشرة تقريباً إنهم سيتوقفون عن العمل من المنزل ويتوجهون إلى المكتب لخفض التكاليف.





ومن الخيارات الأخرى التي أشار إليها المشاركون في الاستطاع تبديل مزودي الطاقة أو التحول إلى المصابيح الموفرة للطاقة، بينما بدأ البعض يفكر في تركيب الألواح الشمسية.



وكانت جنوب أستراليا الولاية الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الكهرباء، حيث قفزت بين 22-63 في المائة. ويعني ذلك زيادة بالنسبة لبعض السكان بقيمة 800 دولار في العام.





وفي فيكتوريا، ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 22 و31 في المائة.





أما سكان نيو ساوث ويلز فواجهوا زيادة بنسبة 15-36 في المائة، بينما ارتفعت الأسعار في كوينزلاند بنسبة 8-41 في المائة.



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