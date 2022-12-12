لأول مرة منذ 20 عامًا: الأستراليون أكثر مرضا

النقاط الرئيسية: لا تزال البلاد تتمتع بصحة أفضل مما كانت عليه عندما بدأ الرصد في عام 2003

أظهرت كل دراسة جديدة منذ عام 2003 انخفاضًا في متوسط الوقت الذي يقضيه الأستراليون وهم يعانون من اعتلال الصحة

اضطرابات القلق أصبحت الآن من بين الأمراض الخمسة الأولى التي تشكل عبئًا على النظام الصحي

يتزايد المرض بين سكان أستراليا لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين - ويعد COVID-19 أحد الأسباب الرئيسية.





يقول المعهد الأسترالي للصحة والرعاية الاجتماعية إنه على الرغم من الزيادة، لا تزال البلاد تتمتع بصحة أفضل مما كانت عليه عندما بدأ الرصد في عام 2003.





وقال المتحدث باسم المعهد ريتشارد جوكس يوم الثلاثاء إن «الأستراليين فقدوا ما يقدر بنحو 5.5 مليون سنة من الحياة الصحية في عام 2022".



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«أظهرت كل دراسة جديدة منذ عام 2003 انخفاضًا في متوسط الوقت الذي يقضيه الأستراليون وهم يعانون من اعتلال الصحة، ولكن في عام 2022 شهدنا زيادة بنسبة 2 في المائة مقارنة بدراسة 2018.





«تقيس دراسة Burden of Disease الأسترالية سنوات الحياة الصحية المفقودة. إنها تحول تأثير الأمراض والإصابات إلى سنوات من العمر والتي تشمل كلاً من تأثير العيش بصحة سيئة، المعروف باسم عبء المرض غير المميت، والموت قبل الأوان - المشار إليه بالعبء القاتل."





ومنذ عام 2003، حدث انخفاض بنسبة 11 في المائة في سنوات العمر التي يقضيها الأستراليون في صحة سيئة.



عدد أقل من الأستراليين يموتون قبل الأوان

وقد انخفض العبء القاتل بنسبة 23 في المائة، في حين زاد العبء غير المميت بشكل طفيف.





قال السيد جوكس: «بعبارة أخرى، يموت عدد أقل من الأستراليين قبل الأوان مقارنة بما كان عليه الحال قبل 19 عامًا، لكننا ما زلنا نعيش مع معدلات مماثلة من اعتلال الصحة».



اضطرابات القلق من بين أهم خمسة أمراض

ظهر COVID-19 في التحليل لأول مرة وكان أحد الأسباب الرئيسية للعبء الصحي.





يقدر الباحثون أن العبء الصحي الناجم عن الفيروس، بما في ذلك COVID الطويل، يمثل 2.7 في المائة من إجمالي العبء في أستراليا، ويرجع ذلك في الغالب إلى الوفاة المبكرة بين كبار السن.





والأمراض الخمسة الرئيسية التي تسببت في العبء الصحي هي أمراض القلب التاجية (5.5 في المائة)، والخرف (4.4 في المائة)، وآلام الظهر (4.2 في المائة)، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (3.7 في المائة) واضطرابات القلق (2.9 في المائة).



احتل COVID-19 المرتبة الثامنة بين تلك الأمراض مما أدى إلى زيادة العبء القاتل للأمراض المعدية بنسبة 143 في المائة بين عامي 2018 و 2022.





ومن بين الأمراض والحالات المصنفة تسبب السرطان بأكبر قدر من العبء حيث يمثل 17 في المائة من المجموع.





وتلاه أمراض العضلات والعظام (13 في المائة) وأمراض القلب والأوعية الدموية (12 في المائة) والاضطرابات العقلية وتعاطي المخدرات (12 في المائة) والحالات العصبية (8 في المائة).





وبين عامي 2003 و2022، انخفض العبء القاتل بنسبة 50 في المائة بالنسبة لأمراض القلب والأوعية الدموية، بينما انخفض بالنسبة للسرطان بنسبة 26 في المائة.





وقال رئيس الجمعية الطبية الأسترالية ستيفن روبسون إن الأرقام تظهر أن الناس يعيشون لفترة أطول مع الأمراض المزمنة، مما يزيد من العبء على النظام الصحي المنهك بالفعل.





وقال: «أحد الأرقام المذهلة التي أظهرها هذا التقرير هو أن اضطرابات القلق أصبحت الآن من بين الأمراض الخمسة الأولى التي تشكل عبئًا على النظام الصحي».





«نحن بحاجة إلى الاستثمار في الرعاية الوقائية في جميع المجالات، لا سيما في مجال الصحة العقلية إذا أردنا منع المزيد والمزيد من المرضى من الوصول إلى المستشفيات دون داع.»





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