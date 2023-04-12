مع اقتراب فصل الشتاء: السلطات الصحية تدعو المواطنين لأخذ اللقاحات تخوفاً من جائحة ثلاثية!

في ظل اقتراب فصل الشتاء الذي قد يجلب معه "عاصفة متكاملة" من الإنفلونزا وكوفيد -19 وفيروسات أخرى، تدعو السلطات الصحية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة إلى أخذ اللقاحات.

COVId-19 VACCINE ROLL-OUT

Una teenager riceve il vaccino contro il COVID-19 a Canberra. (file) Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية:
  • يحث خبراء الصحة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة من الإنفلونزا أو كوفيد 19 على التطعيم على الفور.
  • شركة التأمين الصحي Bupa تحذر من "جائحة ثلاثية" خلال فصل الشتاء.
  • ازدياد حالات العدوى بكوفيد 19 خلال الأسابيع الأخيرة في أستراليا.
تحث السلطات الصحية الأطفال وكبار السن وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر على أخذ لقاحات كوفيد 19 والإنفلونزا وسط مخاوف من انتشار مجموعة من الفيروسات في فصل الشتاء.

وقالت كيري تشانت كبيرة مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز إن التنبؤ قبل حلول الشتاء أمر صعب، لكن مسؤولي الصحة يراقبون الأمور من كل الاتجاهات ويتوقعون بداية مبكرة محتملة لموسم الإنفلونزا.
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أما شركة التأمين الصحي Bupa، فذهبت أبعد من ذلك وحذرت من "جائحة ثلاثية". وقالت إن الأمراض المصاحبة لفصل الشتاء ستصل في وقت أبكر مما كان متوقعا في أستراليا وستكون أسوأ من العام الماضي، ومن المرجح أن تتسبب بدخول المزيد من الناس إلى المستشفيات.

وقالت الدكتورة تشانت إنه من المتوقع أن تبدأ الإنفلونزا في الانتشار بالتزامن مع فيروس كورونا وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) خلال فصل الشتاء.
وزادت حالات العدوى بكوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي يحتاج كبار السن والفئات الضعيفة الأخرى التنبه له بشكل خاص.

يشار إلى أن لقاحات الإنفلونزا مجانية في أستراليا للأطفال دون سن الخامسة والسكان الأصليين والنساء الحوامل والمصابين بالربو وغيره من الحالات الصحية الخطيرة وأي شخص يزيد عمره عن 65 عاماً. وتتوافر في عيادات الأطباء العامين والصيدليات للبالغين والأطفال فوق سن الخامسة.
COVID-19 VACCINATIONS FOR CHILDREN
Trẻ từ 5-11 tuổi hiện đã đủ điều kiện để tiêm mũi vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên. Source: AAP / RUSSELL FREEMAN/AAPIMAGE
قالت نيكول هيغينز، رئيسة الكلية الملكية الأسترالية للأطباء العامين، إن الناس باتوا يسافرون أكثر وتوقفوا عن إجراءات مثل ارتداء الأقنعة وغسل اليدين، مما يسمح بانتشار الأنفلونزا.
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كما حث رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز الناس على التطعيم لحماية أنفسهم وأسرهم ونظامهم الصحي. ودعا إلى التفكير بالجهد الكبير الذي يبذله المسعفون والممرضات والأطباء والعاملين في النظام الصحي خلال فترة الشتاء المزدحمة.

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نشر في: 12/04/2023 12:25pm
آخر تحديث: 12/04/2023 3:33pm
تقديم: Ruba Mansour
المصدر: SBS

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