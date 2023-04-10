"نصفهم يعاني من الاكتئاب": كيف تساهم تجربة اللعب مع الأطفال في تحسين الحالة النفسية للمسنين؟

Residents at Georges Estate aged care facility enjoy time with children during a playgroup session_Rayane Tamer_SBS.jpg

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تشير الأبحاث إلى أن ما يصل إلى 40 في المائة من الأشخاص في دور رعاية المسنين في جميع أنحاء أستراليا لا يستقبلون أي زوار ما يتركهم في حالة نفسية سيئة يشوبها القلق والعزلة.

النقاط الرئيسية
  • يهدف برنامج Timeless Play إلى الحد تأثير العزلة الاجتماعية لكبار السن، اذا يصطحب الأهالي أطفالهم إلى مرافق رعاية المسنين لقضاء الوقت مع النزلاء.
  • ووفق إحصائيات عام 2019 الصادرة عن المعهد الأسترالي للصحة والرعاية فإن الصحة النفسية مشكلة رئيسية لكبار السن الأستراليين، إذ ما يقرب من 50 في المائة من نزلاء دور رعاية المسنين يعانون من الاكتئاب.
  • هناك أدلة تشير إلى أن هذه التفاعلات بين الأطفال وكبار السن لها كثير من الفوائد من بينها تحسين وظائف المخ.
قررت إدارة دار رعاية المسنين Georges Estate Health and Aged Care Residence في سيدني تنظيم "مجموعات لعب" مشتركة بين الأجيال اذ يجتمع الأطفال وكبار السن لقضاء وقت ممتع معاً وفي تجربة لاقت ترحيباً كبيراً من نزلاء الدار وأهالي الأطفال على حد سواء.

يهدف برنامج Timeless Play إلى الحد تأثير العزلة الاجتماعية لكبار السن، اذا يصطحب الأهالي أطفالهم إلى مرافق رعاية المسنين لقضاء الوقت مع النزلاء.

انتقلت كارمل بولارد البالغة من العمر تسعة وثمانين عامًا إلى دار Georges Estate العام الماضي مع زوجها، وقالت انها بعد معاناة مع الوحدة خلال الوباء، سعيدة جداً بهذه التجربة الاجتماعية مع الأطفال: "أدركت أنني لم أحمل طفلاً منذ أكثر من 15 عاماً."

ويوافقها الرأي زميلها في الدار بيل باركر(88 عاماً): "أحب قضاء الوقت مع الأطفال في هذا العمر تحديداً. عندما يكبرون يصبحون أقل رغبة في قضاء وقت معنا. الأطفال رائعون حقاً."

ووفق إحصائيات عام 2019 الصادرة عن المعهد الأسترالي للصحة والرعاية فإن الصحة النفسية مشكلة رئيسية لكبار السن الأستراليين، إذ ما يقرب من 50 في المائة من نزلاء دور رعاية المسنين يعانون من الاكتئاب.
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Carmel Bollard enjoys time with Charlie during a playgroup in Sydney's south_Rayne Tamer_SBS.jpg
كريس هيلي هي مديرة إحدى دور رعاية المسنين وتقول ان برنامج Timeless Play ساهم في رفع معنويات النزلاء: "في نهاية الجلسة مع الأطفال ترى كبار السن يبتسمون ويضحكون. هذه تجربة تُعنى بالرفاهية العاطفية للنزلاء."

ومن جانبها، قالت ندين لي، الرئيسة التنفيذي لشركة Playgroup New South Wales إن هناك أدلة تشير إلى أن هذه التفاعلات بين الأطفال وكبار السن لها كثير من الفوائد من بينها تحسين وظائف المخ.

وأضافت لي: "هناك مجموعة من الأدلة على فائدة هذه التجربة. نعمل في هذا المجال منذ 10 سنوات بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية ودور رعاية مسنين. نرغب بالتوصل إلى مزيد من الأدلة الملموسة على أثر التجربة على الصحة العقلية والرفاهية النفسية وشعور كبار السن بمزيد من الارتباط بمجتمعهم."

استمعوا إلى مزيد من التفاصيل عن هذه التجربة الاجتماعية في التدوين الصوتي أعلى الصفحة.
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