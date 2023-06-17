أستراليا تشهد نموًا سكانيًا استثنائيًا: الهجرة والطلاب الدوليون يدفعان بالأرقام إلى أعلى مستوياتها منذ عقد

Key Points تم تسجيل أسرع معدل نمو سكاني في أستراليا منذ أكثر من عقد، حيث وصل عدد السكان إلى 26.3 مليون نسمة

السبب الرئيسي وراء هذا النمو السكاني السريع إلى الهجرة من الخارج، حيث تجاوزت مستويات ما قبل جائحة COVID-19

يلعب انتعاش الطلاب الدوليين الوافدين دورًا كبيرًا في زيادة معدل الهجرة من الخارج، حيث يشهدون مستويات عالية

ارتفع عدد سكان أستراليا العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ عقد من الزمان، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الإحصاء الأسترالي (ABS). وقد بلغ عدد السكان 26.3 مليون نسمة بعد ارتفاعه بنسبة 1.9 في المئة، أي ما يعادل 496,800 شخص، خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2022.





وكان الدافع الرئيسي وراء هذا النمو السكاني هو الهجرة من الخارج، حيث تجاوزت مستويات ما قبل جائحة COVID-19.





ووصل عدد المهاجرين الوافدين إلى 619,600 شخص، في حين غادر 232,600 شخص خلال العام الماضي، مما أدى إلى زيادة صافية بلغت 387,000 شخص في عدد سكان أستراليا.



Australia's population grew by 496,800 people last year, according to the ABS. Credit: SBS وأشار بيدار تشو، رئيس قسم الديموغرافيا في ABS، إلى أن الطلاب الدوليين يشكلون جزءًا كبيرًا من صافي معدل الهجرة من الخارج ويتجاوزون المستويات التاريخية السابقة.





ومن المتوقع أن يستمر هذا النمط مع إعادة فتح الحدود الدولية وعودة الطلاب الدوليين، على الرغم من تراجع عدد الطلاب الراغبين في المغادرة خلال فترة الجائحة.



وفيما يتعلق بالحركة السكانية بين الولايات والأقاليم، سجلت جميع الولايات والأقاليم زيادة صافية في الهجرة من الخارج خلال عام 2022، ومع ذلك، شهدت العديد منها هجرة أكبر من السكان بين الولايات مما استقبلوا.





وتصدرت ولاية نيو ساوث ويلز قائمة الولايات التي شهدت أكبر عدد من السكان المغادرين، حيث غادر 121,071 شخصًا العام الماضي.





وسجلت أقل من 90,000 وافد استقروا في الولاية لتعوض الفراغ الذي تركه المغادرون.





بالإضافة إلى ذلك، سجلت ولايات فيكتوريا وتسمانيا والإقليم الشمالي والعاصمة كانبرا تراجعًا في صافي الهجرة بين الولايات.



وشهدت ولاية فيكتوريا مغادرة 10,000 شخص، بينما غادر العاصمة كانبرا 1,228 شخصًا.





وعلى الجانب الآخر، سجلت ثلاث ولايات زيادة صافية في الهجرة بين الولايات خلال نفس الفترة، حيث شهدت ولاية كوينزلاند أكبر زيادة، حيث استقبلت 34,545 شخصًا.



While bumper international migration meant all state and territory populations grew in 2022, several lost more residents to other parts of the country than they gained. Credit: SBS وزاد عدد الوافدين إلى جنوب أستراليا بمقدار 670 شخصًا، بينما سجلت ولاية غرب أستراليا زيادة بمقدار 10,593 شخصًا.





بالنسبة لنيو ساوث ويلز، على الرغم من مغادرة العديد من الأستراليين، إلا أن الولاية شهدت تدفقًا كبيرًا للمهاجرين من الخارج، مما أدى إلى زيادة صافية بلغت 134,602 شخص.





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