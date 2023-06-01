"ابنهما بلغ 24 عامًا وتم الرفض": كيف تتأكد دائرة الهجرة من صدقية العلاقة في تأشيرة الشريك؟

النقاط الرئيسية: طرح د. طلعت أبو زيد حالة رفض طلب تأشيرة شريك لزواج عقد عام 1998وانجاب لطفل وحيد عام 1999

تم تقديم طلب الشريك عام 2021 وأتى الرفض من مكتب الهجرة عام 2022 نتيجة ضعف الأدلة ما يؤكد أن وجود أطفال لا يعتبر دليلًا قاطعًا على مصداقية العلاقة

فند أبو زيد أبرز أسباب ضعف الأدلة كغياب الحساب المصرفي المفعل طيلة فترة العلاقة، عدم إعطاء أي وزن لطلبات الشهود، عدم توفير صور عائلية كافية، ندرة النشاطات الاجتماعية كزوجين وعدم وجود أملاك مشتركة بين الزوجين

تم رفض تأشيرة شريك بعد زواج 25 سنة من الزواج وابن لامس ال 24 من العمر بسبب ضعف الأدلة المقدّمة.





غالبًا ما يشكّل ضعف الأدلة السبب المباشر في رفض تأشيرة ما، فالمعلومات المتعلقة بإثبات الهوية، الكفاءة العلمية، الخبرة المهنية والعلاقة العاطفية هي محورية.





استهل وكيل الهجرة دكتور طلعت أبو زيد مداخلته عبر برنامج Good Morning Australia بعرض حالة قوبلت بالرفض وتطلبت الاستئناف قبيل قبول طلب شريك تأشيرة رقم 309/100 قائلًا:





" بلغ عمر مقدمة الطلب 53 عامًا وعمر الشريك الكفيل 80عامًا، ورغم بلوغ ابنهما الوحيد 24 وزواج دام 25 سنة الا أنه تم رفض طلب الشريك".





شرح أبو زيد ابرز أسباب رفض هذه التأشيرة وعلى قائمتها ضعف الأدلة المقدمة لعلاقة عمرها 25 سنة، ضعف الحساب المصرفي لا يغطي كل فترة العلاقة، عدم إعطاء أي وزن لطلبات الشهود، عدم توفير صور عائلية كافية، ندرة النشاطات الاجتماعية كزوجين، عدم وجود أملاك مشتركة بين الزوجين وغياب تقديم وثيقة طلاق أسترالية للزواج السابق للشريك الكفيل.





انطلاقًا مما ذكر، شرح أبو زيد أن دائرة الهجرة عليها اتبّاع كل المعايير المطلوبة وعدم استثناء أي معيار قائلًا:



الحالة التي طرحت تؤكد أن وجود أطفال لا يعتبر دليلًا قاطعًا على مصداقية العلاقة فموظف دائرة الهجرة عليه النظر الى كل وثيقة على حدى

فنّد أبو زيد كيفية تجنب تقديم أدلة ضعيفة بدءًا من وجوب تقديم الطلب بشكل صحيح ومكتمل وغير ناقص، تقديم كافة الوثائق التي تثبت صحة وجدية العلاقة سيما ال صور مع الأهل والأصدقاء في أماكن مختلفة، المراسلات والتحويلات المالية وتوقف عند أهمية طلبات الشهود.





انطلاقًا من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها مقدم طلب الشريك، توقف أبو زيد عند مفصلية تفعيل الحساب المصرفي المشترك إضافة الى وجوب تقديم إفادة عن العلاقة بين الشريكين كالالتزام المشترك والخطط المستقبلية والمعرفة العميقة حول الشريك كهواياته وعمله وعائلته، أصدقاءه المقربين، دخله، وأملاكه.





تجدر الإشارة الة ان كل تأشيرة تتطلب مستندات خاصة مدرجة على موقع دائرة الهجرة مترجمة من قبل مترجم معتمد من قبل هيئة الاعتماد الوطنية للمترجمين والمترجمين الفوريين (NAATI).









ما هي ابرز الأسئلة التي تطرح على الكفيل ومقدم الطلب في المقابلة الشخصية للتأكد من مصداقية العلاقة؟



الإجابة في هذه المقابلة مع د. طلعت أبو زيد في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.







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