أستراليا ترفع عدد التأشيرات الانسانية لتصبح الأعلى منذ 10 سنوات، لكنها أقل من تعهد حزب العمال

تستعد أستراليا لزيادة عدد الأشخاص الذين يتم استقبالهم كجزء من البرنامج الإنساني للبلاد. وسترتفع عدد حالات إعادة التوطين تحت برنامج أستراليا الإنساني من 17875 إلى 20000 شخص كل عام.



اقرأ المزيد دول الاتحاد الاوروبي ملزمة اصدار تأشيرات انسانية للافراد المهددين

وستؤدي هذه الزيادة إلى رفع عدد الوافدين إلى أستراليا عن طريق البرنامج الانساني إلى أعلى المستويات منذ عام 2013 عندما كان حزب العمال في السلطة.





وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن الزيادة بنسبة 11 في المائة في عدد التأشيرات الإنسانية كانت مناسبة.





وقال للصحفيين بالقرب من تامورث يوم الجمعة "لا يمكننا جلب كل من يريد القدوم إلى أستراليا ، هذه هي الحقيقة".





"ولكن ما يمكننا فعله هو القيام بنصيبنا كجزء من كوننا أمة مسؤولة كانت دائما سخية."





قال وزير الهجرة أندرو جايلز إن الزيادة ستسمح لأستراليا بلعب دور أكبر في معالجة أزمة إنسانية عالمية ، حيث يوجد أكثر من مليوني شخص في حاجة ماسة إلى إعادة التوطين في جميع أنحاء العالم ونزوح 100 مليون قسرًا بسبب الحرب أو تغيير النظام.





وأضاف جايلز "مع نزوح المزيد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم أكثر من أي وقت مضى ، تكثف حكومة حزب العمال لتلعب دورها في جهود إعادة التوطين العالمية بطريقة مسؤولة".





"تمتد هذه المسؤولية إلى ما بعد وصولهم ، من خلال توفير دعم قوي للاجئين لضمان استعدادهم جيدًا للاستقرار في أستراليا وإعادة بناء حياتهم بشكل مؤكد".





ومن بين 17،875 مكانًا إنسانيًا حاليًا ، تم تخصيص 13،570 كجزء من البرنامج الأساسي ، بينما تم توفير 4،125 مكانًا لأشخاص من أفغانستان.



اقرأ المزيد أنواع وشروط تأشيرات الدراسة في أستراليا

تم الإعلان عن أماكن أولئك القادمين من أفغانستان في الميزانية الفيدرالية في أعقاب استيلاء طالبان على البلاد عند رحيل قوات الولايات المتحدة.





وبالمقابل، عارض المتحدث باسم الهجرة والمعارضة دان تيهان إعلان يوم الجمعة ، قائلاً إن الزيادات في عدد التأشيرات الإنسانية عادة ما يتم الكشف عنها الميزانية الاتحادية.





وقال "حزب العمل لم يفصّل أي تمويل إضافي لزيادة المدخول الإنساني". متسائلاً "أين سيعيش هؤلاء الأشخاص الإضافيون؟"





"حزب العمال جلبوا بالفعل 1.5 مليون شخص إلى أستراليا بموجب سياستهم الكبيرة في أستراليا مع عدم وجود خطة للتعامل مع التأثير على الإسكان والإيجار والازدحام والبيئة."



