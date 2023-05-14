"خطأ محرج": لماذا يجب علبك التحقق من طلبات الصداقة على تطبيق الفيسبوك؟

وقد وُصِف الخلل، الذي تقول شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، إنه تم إصلاحه، بأنه "مرعب" بالنسبة لأولئك الذين يعانون من "الفضول شديد".

A woman with an excited facial expression using her mobile phone.

Some Facebook users said an "awkward" glitch saw friend requests sent automatically. Source: Getty / Daniel Lozano Gonzalez

النقاط الرئيسية:
  • أبلغ بعض مستخدمي فيسبوك عن إرسال طلبات صداقة تلقائيًا
  • يقول عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إن المشكلة قد تم حلها الآن
  • هذا هو أحدث خطأ يظهر خلال ما يسمى بـ"عام الكفاءة" في ميتا
هل قمت بالبحث عن أحد الأشخاص أو تصفحت الأصدقاء المقترحين مؤخرًا على الفيسبوك؟ ربما تكون قد أرسلت إليهم طلب صداقة عن غير قصد.

أشار بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت خلال اليومين الماضيين إلى أن فيسبوك كان يرسل طلبات "تلقائيًا" عند القيام بأي من هذين الأمرين، واصفين ذلك بـ "المحرج" و "المخزي".

وكتب أحد المستخدمين على تويتر: "بصفتي شخصًا يعاني من مشكلة فضول شديدة، فإن خلل طلب الصداقة التلقائي على فيسبوك هو أمر مخيف ومحرج للغاية ".
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أقرت ميتا الشركة الأم لفيسبوك، والتي لديها 2 مليار مستخدم نشط يوميًا، بالمشكلة يوم الجمعة، قائلة إنه كان "خطأ" تسبب في حدوث هذا الخلل.

وقال متحدث باسم ميتا لـ The Daily Beast: "لقد أصلحنا خطأً متعلقًا بتحديث التطبيق تسبب في إرسال بعض طلبات الأصدقاء على فيسبوك عن طريق الخطأ".

"لقد أوقفنا حدوث ذلك ونعتذر عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الأمر".
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وهذا هو أحدث خطأ يظهر خلال "عام الكفاءة" الذي أطلقه الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زكربيرغ والذي شرع فيه عملاق الوسائط الاجتماعية في عملية خفض التكاليف، وفي جولتين من عمليات التسريح، كانت آخرهما في نيسان/أبريل، تم الاستغناء عن آلاف الموظفين حيث تعمل الشركة من أجل أن تصبح "منظمة أقوى وأكثر ذكاءً".

ويأتي ذلك في أعقاب خلل آخر في نيسان/أبريل، حيث اضطرت شركة ميتا إلى وقف جميع الإعلانات لفترة وجيزة حيث اشتكى بعض العملاء من فرض رسوم زائدة على الإعلانات.

وفي أب/أغسطس من العام الماضي، شكا العديد من مستخدمي فيسبوك من أن صفحاتهم مليئة بالمنشورات من أشخاص لا يعرفونهم يعلقون على منشورات المشاهير.

كيفية التحقق من طلبات الصداقة التي أرسلتها على فيسبوك

  • عند استخدام فيسبوك على جهاز كمبيوتر، انقر فوق "الأصدقاء" في اللوحة اليمنى على صفحتك الرئيسية
  • انقر فوق "طلبات الصداقة"
  • ثم انقر فوق "عرض طلبات الصداقة"
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نشر في: 14/05/2023 6:09pm
By David Aidone
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS
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