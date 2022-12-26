الحكومة تسرع مراجعة طلبات التأشيرات: تعرفوا على التأشيرة التي يمكن الحصول عليها في يوم واحد

النقاط الرئيسية: يمكن للسائحين الرحالة خارج أستراليا أن يتوقعوا انهاء اجراءات طلبات التأشيرة الخاصة بهم في أقل من يوم

يمكن للسائحين العاملين الاستمرار في العمل مع صاحب عمل واحد طوال مدة التأشيرة التي تبلغ 12 شهرًا بدلاً من ستة أشهر

تم تعيين 400 موظف إضافي منذ يونيو لمعالجة ما يقرب من مليون طلب تأشيرة

يمكن للسائحين الرحالة خارج أستراليا أن يتوقعوا انهاء اجراءات طلبات التأشيرة الخاصة بهم في أقل من يوم حيث تقول الحكومة الفيدرالية إنها خفضت تراكم التأشيرات الحالية.





في محاولة لتحسين أوقات انتظار تأشيرة السائحين العاملين (الفئتان الفرعيتان 417 و 462) تمت الموافقة على 120,000 طلب للسائحين الرحالة في الوقت المناسب لعيد الميلاد.



كما أعلنت الحكومة أنه يمكن للسائحين العاملين الاستمرار في العمل مع صاحب عمل واحد طوال مدة التأشيرة التي تبلغ 12 شهرًا بدلاً من ستة أشهر كحد أقصى.





كان من المفترض أن ينتهي التمديد في 31 ديسمبر ولكنه سيستمر ساري المفعول لمدة ستة أشهر أخرى حتى 30 يونيو 2023 لدعم أصحاب العمل الأستراليين خلال الصيف.





وقال وزير الهجرة أندرو جايلز إنه تم تعيين 400 موظف إضافي منذ يونيو لمعالجة ما يقرب من مليون طلب تأشيرة، مما سيؤدي إلى خفض عدد الطلبات المتراكمة إلى 600 ألف بحلول نهاية العام.



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وقال جايلز في بيان: «تماشيًا مع التزام الحكومة الأسترالية بتحسين أوقات المعالجة، يتم الانتهاء من تأشيرات السائحين العاملين المتقدمين من خارج أستراليا في أقل من يوم واحد».





«هذه نتيجة مباشرة لحكومة تدرك مدى أهمية الهجرة لضمان الثقة لدى الأفراد والعائلات والشركات».





ويمثل ذلك زيادة بنسبة 19 في المائة في تأشيرات السائحين الرحالة (الفئتان الفرعيتان 416 و 472) التي تم منحها في 2021-22، وفقًا ل تقرير صادر عن وزارة الهجرة في يونيو .



وقال السيد جايلز إن حزب العمال لم «يضيع يومًا» فيما وصفه بـ«الفوضى والهدر وسوء الإدارة» من الحكومة السابقة.





كما تم تسريع طلبات التأشيرة الخاصة ب المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية لتصل فترة الانتظار إلى ثلاثة أيام فقط حيث أعادت وزارة الشؤون الداخلية التفكير في المهن الماهرة التي يجب إعطاء الأولوية لها.





وتشمل المهن الأخرى التي تحظى بالأولوية الآن عمال دعم الرعاية الاجتماعية ومديري مراكز رعاية الأطفال والعلماء في مجال الطب ومستشاري الصحة النفسية والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين والفنيين الطبيين.





يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل عن مراجعة نظام الهجرة الأسترالي في نوفمبر في قمة الوظائف والمهارات في سبتمبر من هذا العام، بهدف تعزيز العمالة الماهرة في أستراليا وزيادة الإنتاجية.





من الجدير بالذكر أنه تمت معالجة أربعة ملايين تأشيرة منذ وصول حزب العمال إلى الحكومة في مايو.





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