علاء الزقم ومايكل منصور ومورين رزق ورفعت عبيد بين أكثر من 1,000 شخص تم تكريمهم في عيد ميلاد الملك

النقاط الرئيسية: كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها منح تكريمات عيد ميلاد نيابة عن الملك تشارلز

أنها المرة الأولى التي يتم فيها تكريم عدد أكبر من النساء مقارنة بالرجال

أكثر من 43 في المائة من الجوائز (397) كانت للخدمة المتميزة أو الإنجاز في المجتمع

حصل الفنان الراحل باري همفريز بعد وفاته على وسام Companion of the Order of Australia (AC) كجزء من احتفالات تكريم عيد ميلاد الملك.





اشتهر السيد همفريز، الذي توفي في أبريل، بالشخصية الكوميدية دام إدنا، وحصل على أعلى جائزة لـ «الخدمة البارزة للفنون» ككوميدي وممثل ومؤلف وساخر وفنان.





كان المؤلف غزير الإنتاج وعالم البيئة تيم وينتون أيضًا واحدًا من 1191 أستراليًا بارزًا في القائمة، وحصل على وسام AO (وسام أستراليا) لمساهماته في الأدب.





تم إصدار الجوائز لمجموعة متنوعة من المساهمات في المجتمع، بما في ذلك الرياضة والصحة والعلوم والعمل الخيري والفنون والسياسة و COVID-19 والتوعية المجتمعية.





كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها منح تكريمات عيد ميلاد نيابة عن الملك تشارلز بعد تتويجه في مايو. منذ إنشائها في عام 1975، عُرفت فقط باسم تكريمات عيد ميلاد الملكة.



اقرأ المزيد إليكم ما تحتاجون معرفته عن العطلة الرسمية لعيد ميلاد الملك

عدد النساء أكثر من الرجال في قائمة تكريمات عيد ميلاد الملك

كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها تكريم عدد أكبر من النساء مقارنة بالرجال - حيث تم تكريم 919 وتم إصدار 465 جائزة للنساء (50.6 في المائة).





قال الحاكم العام ديفيد هيرلي إن تحقيق التكافؤ بين الجنسين كان «معلمًا رئيسيًا».





وقال: «لقد أحدث كل متلقي في هذه القائمة، بغض النظر عن الجنس أو الخلفية الثقافية أو تجربة الحياة، فرقًا إيجابيًا في المجتمع».





«إن أفعالهم وإنجازاتهم ومساهماتهم ملهمة. إنهم أشخاص يذهبون إلى أبعد الحدود لجعل الحياة أفضل للآخرين».



After almost 40 years as a singer and performer in musical theatre, Marina Prior was awarded a member of the Order of Australia. Source: AAP / Con Chronis حصلت عالمة المناعة الدكتورة ميستي راينا جينكينز على جائزة AO لتعزيز دور النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والخدمات المقدمة لصحة السكان الأصليين والمجتمع.





في السياسة، كانت وزيرة العمل السابقة جينيفر ماكلين واحدة من ستة، بما في ذلك السيد همفريز، حصلوا على Companion of the Order of Australia.





كما حصل رئيس وزراء غرب أستراليا السابق كولين بارنيت على Companion of the Order of Australia تقديرا للخدمات التي قدمها لشعب الولاية.





تم منح عمدة سيدني كلوفر مور وعمدة ملبورن سالي كاب جائزة AO وكذلك مفوضة التمييز الجنسي كيت جينكينز.





أكثر من 43 في المائة من الجوائز (397) كانت للخدمة المتميزة أو الإنجاز في المجتمع.





يبلغ عمر أكبر متلقي للتكريم على قيد الحياة 97 عامًا، بينما يبلغ أصغرهم 30 عامًا.





وصل الإمام علاء الزقم إلى أستراليا من مصر قبل ثماني سنوات، ولم يمض وقت طويل قبل أن انخرط في مسجد الصديق - في شمال شرق ملبورن.





«ندعو إخواننا وأخواتنا غير المسلمين للحديث عن القيم التي نشترك فيها جميعًا من كل دين. نتشارك الوجبة معًا، ونتحدث عن كيفية تعزيز علاقتنا».





عمل الزقم على توحيد المجتمع بغض النظر عن الدين أو الخلفية الثقافية قد أكسبه مكانًا في قائمة تكريمات عيد ميلاد الملك.





من ضمن الأسماء العربية المكرمة أيضا الطبيب مايكل منصور ومورين رزق والبروفيسور رفعت عبيد.





كما تم تكريم كوستا أنجيلكوف من غرب أستراليا على 60 عامًا من الخدمة للمجتمع المقدوني.





وصل السيد أنجيلكوف إلى أستراليا عام 1955 في سن 22 وكان مصممًا على المساعدة في بناء مجتمعه.



تم تكريم جوردان أوريلي لعمله كرئيس تنفيذي لشركة Hireup - وهي منصة تربط الأشخاص ذوي الإعاقة بعمال الدعم. Credit: SBS / Sandra Fulloon تم أيضا تكريم جوردان أوريلي - الرئيس التنفيذي لشركة Hireup - منصة تربط الأشخاص ذوي الإعاقة بمقدمي الدعم وهي مبادرة مستوحاة من حالة شقيقه شين الذي يعاني من إعاقة.





وقال: «كان من المحبط للغاية عدم معرفة من سيأتي لتقديم الدعم لشين، ولذا اعتقدنا نوعًا ما أنه ربما يمكننا القيام بعمل أفضل».





تم إطلاق الشركة في عام 2015، وهي تدعم الآن أكثر من 10,000 شخص.





في الوقت الذي تستعد فيه أستراليا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم للسيدات في شهري يوليو وأغسطس، تم تكريم العديد من الرائدات في لعبة السيدات، بما في ذلك نائبة كابتن ماتيلداس السابقة مويا دود.





في القسم العسكري من وسام أستراليا، تم تكريم 19 شخصًا بالإضافة إلى منح 199 جائزة تقدير و 54 جائزة تميز (عسكرية).





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.