هل طردت من مكان إيجارك بدون تفسير؟ سيصبح هذا الفعل غير قانوني في هذه نيو ساوث ويلز

التزم الحزبان الرئيسيان في نيو ساوث ويلز بحظر عمليات الإخلاء بدون أسباب إذا فازوا في انتخابات الولاية التي سيجري في هذا الشهر.

A white block of units with a lease sign on grass out the front

The NSW Greens introduced a motion to ban no-grounds evictions during a late sitting of parliament last year, but it was not supported by the Liberal-National coalition or Labor. Source: AAP / Lukas Coch

النقاط الرئيسية:
  • التزم كل من تحالف الحزب الليبرالي وحزب العمل بحظر عمليات الإخلاء من المنازل بدون سبب
  • هذه الممارسة قانونية حالياً في كل الولايات الأسترالية، باستثناء العاصمة الفيديرالية كانبرا
  • يقول حزب الخضر في نيو ساوث ويلز إن هذا “إصلاح طال انتظاره"
قريباً سيكون من غير القانوني لأصحاب العقارات طرد المستأجرين من منازلهم في نهاية عقد الإيجار دون سبب في تحقيق فوز كبير للمستأجرين المتعثرين في نيو ساوث ويلز.

ويأتي التغيير في الوقت الذي تتطابق فيه حكومة بيروتيه مع التزام قدمته بالفعل الحزب الليبرالي، مما يعزز التغيير قبل انتخابات الولاية في 25 أذار/مارس.

وأفادت صحيفة ديلي تلغراف يوم الجمعة أن التحالف الليبرالي-الوطني التزم بمجموعة من الإجراءات التي أعلن عنها بالفعل حزب نيو ساوث ويلز، بما في ذلك إلغاء الإخلاء بدون أسباب لصالح "أسباب معقولة".

وكما ستنفذ خطة السندات المحمولة، التي أعلنتها الحزب الليبرالي لأول مرة العام الماضي، وستقدم عقود إيجار قياسية لمدة ثلاث وخمس سنوات.

وقالت جيني ليونج المتحدثة باسم الإسكان في نيو ساوث ويلز يوم الجمعة إن إنهاء عمليات الإخلاء بدون أساس سيكون مساعدة كبيرة للمستأجرين المتعثرين.
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وقدم حزب الخضر في نيو ساوث ويلز اقتراحاً في محاولة لحظر عمليات الإخلاء بدون سبب خلال جلسة البرلمان المتأخرة العام الماضي، لكن لم يحظى بدعم أي من الحزبين الرئيسيين.

وقالت السيدة ليونغ: "هذا إصلاح طال انتظاره، ويسعدنا أن نرى كلا الحزبين الرئيسيين يجلسان أخيراً على طاولة المفاوضات".

الحكومة الائتلافية المعاد انتخابها ستجعل NSW Fair Trading تحضر عمليات تفتيش الإيجارات متخفية لاكتشاف وكلاء العقارات المراوغين الذين يكسرون الحظر المفروض حديثاً على مزايدة الإيجار.
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يمكن للوكلاء المخالفين تلقي غرامات قدرها 5500 دولار للفرد و 11000 دولار للمؤسسة.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الإيجارات في العواصم بنسبة 14.6 في المئة في العام الماضي و 11.6 في المائة في المناطق، أقل من عقار واحد من كل 100 يقضي ثلاثة أسابيع أو أكثر في السوق.

وتتضمن سياسة الإيجار في الحزب الليبرالي حظر عمليات الإخلاء بدون سبب، وحظر مزايدة الإيجار السرية، وإدخال نظام السندات المحمولة وإنشاء مفوض إيجار مستقل للدفاع عن المستأجرين.

وسيسهل القانون أيضاً على المستأجرين فرض وجود الحيوانات الأليفة في منازلهم.

ولاية العاصمة كانبرا هوي الوحيدة التي تحظر حاليًا عمليات الإخلاء بدون أسباب.

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نشر في: 4/03/2023 1:52pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: AAP
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