مبيعات البوكسينغ داي: توقعات بأن ينفق الاستراليون أكثر من 23 مليار دولار

من المتوقع أن يقوم الاستراليون اليوم بانفاق ما يزيد عن 23 مليار دولار على المشتريات خلال تخفضيات البوكسينغ داي.





وعادة ما تقدم كبريات المتاجر الاسترالية تخفيضات على البضائع خلال البوكيسنغ داي.





وعلى الرغم من التضخم وتكلفة المعيشة والضغوطات على ميزانيات العائلات الاسترالية توقعت جمعية تجار التجزئة أن تظل مبيعات التجزئة قوية.





ويبدو أن الإنفاق المتوقع سيكون بزيادة بنسبة 7.9 في المائة عن العام الماضي بعد- فترة التسوق في عيد الميلاد من 26 كانون الأول ديسمبر إلى 15 كانون الثاني يناير.



Shoppers at a shopping mall in Sydney Source: AAP وتوقع محللو مؤسسة روي مورغان أن ينفق المتسوقون في نيو ساوث ويلز أكثر من غيرهم في زيادة تقدر ب 9.5 في المائة عن مشتريات عام 2021.





ومن المتوقع أن تتركز المشتريات على المواد الغذائية والسلع المنزلية والملابس .



