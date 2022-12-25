مبيعات البوكسينغ داي: توقعات بأن ينفق الاستراليون أكثر من 23 مليار دولار

من المتوقع أن يقوم الاستراليون اليوم بانفاق ما يزيد عن 23 مليار دولار على المشتريات خلال تخفضيات البوكسينغ داي.
وعادة ما تقدم كبريات المتاجر الاسترالية تخفيضات على البضائع خلال البوكيسنغ داي.
وعلى الرغم من التضخم وتكلفة المعيشة والضغوطات على ميزانيات العائلات الاسترالية توقعت جمعية تجار التجزئة أن تظل مبيعات التجزئة قوية.
ويبدو أن الإنفاق المتوقع سيكون بزيادة بنسبة 7.9 في المائة عن العام الماضي بعد- فترة التسوق في عيد الميلاد من 26 كانون الأول ديسمبر إلى 15 كانون الثاني يناير.
وتوقع محللو مؤسسة روي مورغان أن ينفق المتسوقون في نيو ساوث ويلز أكثر من غيرهم في زيادة تقدر ب 9.5 في المائة عن مشتريات عام 2021.
Shoppers at a shopping mall in Sydney Source: AAP
ومن المتوقع أن تتركز المشتريات على المواد الغذائية والسلع المنزلية والملابس .
وقال باول زهرة الرئيس التنفيذي لجمعية تجار التجزئة إن تجار التجزئة يتوقعون تباطؤا في الإنفاق في عام 2023 لكن النتائج المتوقعة كانت مشجعة.