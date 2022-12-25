مبيعات البوكسينغ داي: توقعات بأن ينفق الاستراليون أكثر من 23 مليار دولار

الانفاق على المشتريات خلال البوكسينغ داي يزيد بحوالي 8% عن العام الماضي

Boxing Day

Boxing Day Credit: businessinsider

من المتوقع أن يقوم الاستراليون اليوم بانفاق ما يزيد عن 23 مليار دولار على المشتريات خلال تخفضيات البوكسينغ داي.

وعادة ما تقدم كبريات المتاجر الاسترالية تخفيضات على البضائع خلال البوكيسنغ داي.

وعلى الرغم من التضخم وتكلفة المعيشة والضغوطات على ميزانيات العائلات الاسترالية توقعت جمعية تجار التجزئة أن تظل مبيعات التجزئة قوية.

ويبدو أن الإنفاق المتوقع سيكون بزيادة بنسبة 7.9 في المائة عن العام الماضي بعد- فترة التسوق في عيد الميلاد من 26 كانون الأول ديسمبر إلى 15 كانون الثاني يناير.
Boxing Day
Shoppers at a shopping mall in Sydney Source: AAP
وتوقع محللو مؤسسة روي مورغان أن ينفق المتسوقون في نيو ساوث ويلز أكثر من غيرهم في زيادة تقدر ب 9.5 في المائة عن مشتريات عام 2021.

ومن المتوقع أن تتركز المشتريات على المواد الغذائية والسلع المنزلية والملابس .

وقال باول زهرة الرئيس التنفيذي لجمعية تجار التجزئة إن تجار التجزئة يتوقعون تباطؤا في الإنفاق في عام 2023 لكن النتائج المتوقعة كانت مشجعة.


شارك
نشر في: 26/12/2022 7:47am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS, AAP