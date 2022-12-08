البزار (خلطة توابل قطرية)

كنا في الشتاء. كان بإمكاني رؤية أمطار خفيفة من خلال النوافذ - لم يكن الجو باردًا حقًا ، لكن المطر جعل الأمر يبدو كما لو كان. كنت مع جدتي وكان يمكنني أن أشم رائحة قوية قادمة من عبوة أرسلتها إليها جارتها القطرية.





عندما فتحت العبوة لم أهتم حقًا بأي شيء بداخلها باستثناء صندوق برائحة قوية وغير مألوفة - ورأيت الابتسامة على وجه جدتي وهي تنظر إلى الصندوق. قالت: يال كرمهم! أرسلوا لي سر طعامهم اللذيذ! أخذت العبوة إلى مطبخها الصغير وبدأت في إخراج المحتويات.



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في ذلك الوقت كان ينتاب جميع الأحفاد الفضول حول ما ستطبخه جدتي على العشاء. كنت أكبرهم لذلك كانت لدي الشجاعة لأن أسأل. أجابت: "إنها مفاجأة ، انتظريها". طلبت والدتي منا أن نذهب ونشاهد التلفاز ونترك جدتي لتقوم بعملها ، لكنني كنت أشعر بالفضول لمعرفة المزيد عن الصندوق الصغير ذي الرائحة النفاذة ، لذلك تسللت إلى المطبخ لأرى ما يجري. كان لدى جدتي مقلاة كبيرة والتي فهمت لاحقًا أنها مقلاة صاج (مقلاة شرق أوسطية كبيرة) والتي استخدمتها رأسًا على عقب ، لذا كان السطح عريضًا بما يكفي لتحميص جميع التوابل معًا في نفس الوقت . فكرت "كم هي ذكية!"





كانت الرائحة قوية جدا وجعلتني أسعل. سألت جدتي:"ماذا تفعلين هنا يا سيدة صغيرة؟" وفتحت النوافذ بسرعة لتنقية الهواء. ثم طلبت مني أن أساعدها في صنع هذا الشيء الغريب. أضفت بهارات محمصة كاملة إلى الراحة (زوج من الأحجار المستديرة المسطحة المستخدمة لطحن الحبوب) أثناء قيامها بتدويرها. كنت متحمسة لمساعدتها.



بعد ذلك تركت البهارات تبرد ، ثم أضافتها في برطمانات محكمة الغلق ووضعتها في الثلاجة - عدا البعض الذي وضعته جانباً لطهي العشاء في تلك الليلة وهو عبارة عن أرز مع لحم غنم (مجبوس لحام).





إن رائحة الطعام الخارج من مطبخها الصغير ، والمطر في الخارج ، وإبريق الشاي ، وعائلتنا معًا ، الضحك والدردشة ، ذكرى رائعة بالنسبة لي.



البزار

البزار

يصنع 250 جم





البزار هو الاسم المحلي لمزيج التوابل القطري المستخدم في معظم الأطباق القطرية التقليدية. تختلف وصفات البزار من منزل إلى منزل مما يوضح مدى اهتمام القطريين بمذاق مزيجهم وطعامهم.





المكونات:





2 ليمون جاف (انظر الملاحظات)





4 ملاعق كبيرة حبات هيل





2 ملعقة كبيرة قشر حبات هيل





4 أعواد قرفة





1 كوب بذور كزبرة





1 جذر كركم





1 كوب خليط من الفلفل الأسود والأبيض





3 ملاعق كبيرة بذور شمر





نصف ملعقة كبيرة بذور كمون





5 يانسون كامل





½ ملعقة صغيرة مسحوق جوزة الطيب





10 أوراق غار





الخطوات:





1. تُمزج جميع المكونات معًا في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. يُطهى حتى يصبح يصدر عنه رائحة نفاذة حوالي 3-4 دقائق. تنقل البهارات إلى وعاء وتترك لترتاح لمدة 10 دقائق أو حتى تبرد.





2. تطحن البهارات في مطحنة التوابل أو مطحنة القهوة أو الهاون والمدقة حتى تصبح ناعمة (قد يستغرق ذلك بعض الوقت!).





3. يمرر خليط التوابل المطحون من خلال مصفاة لإزالة أي قطع أكبر للتأكد من دمج التوابل بشكل متساوٍ.





4. يتم تخزين البزار في وعاء نظيف في مكان جاف.





ملحوظات:





• قم بزيارة أي بقال هندي أو شرق أوسطي لشراء المكونات.





• الليمون الجاف هو ليمون أسود كامل تم غليه في محلول ملحي ثم تجفيفه في الشمس. له نكهة حمضية قوية ومدخنة قليلاً.





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