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"التسلية ليست في الطعام فقط": خبيرة تغذية تقدم خطوات عملية للحفاظ على الوزن أثناء العطلة

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Credit: Volodymyr Hryshchenko/ Unsplash

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نشر في: 7/12/2022 3:07pm, آخر تحديث: 7/12/2022 3:56pm
By Dina Abdel-Mageed
المصدر: SBS

قد تشجع الإجازات الموسمية على الإفراط في تناول الطعام والكسل واستهلاك الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.

نشر في: 7/12/2022 3:07pm, آخر تحديث: 7/12/2022 3:56pm
By Dina Abdel-Mageed
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية:
  • تشجع الإجازات الموسمية على الإفراط في تناول الطعام والكسل واستهلاك الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية
  • بين منتصف نوفمبر ومنتصف يناير يزيد البالغون في المجتمعات الغربية حوالي نصف كيلوجرام في المتوسط
  • تشرح ميس كيف أن التغيير يجب أن يكون في طريقة التفكير قبل طريقة الأكل
زيادة الوزن أثناء العطلة مصدر قلق لدى كثير من الناس.

قد تشجع الإجازات الموسمية الإفراط في تناول الطعام والكسل واستهلاك الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.

تشير الدراسات إلى أنه بين منتصف نوفمبر ومنتصف يناير يزيد البالغون في المجتمعات الغربية حوالي نصف كيلوجرام في المتوسط. ومعظم الناس لا يفقدون ذلك الوزن الزائد بعد انقضاء الإجازة.

لذلك قد تكون العطلات من أكبر العوامل المساهمة في زيادة الوزن السنوية الإجمالية.

ومع ذلك فإن زيادة الوزن أثناء العطلة ليست حتمية.
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تقدم أخصائية التغذية واللياقة البدنية ميس أبو الروب عدة نصائح للمساعدة على تجنب زيادة الوزن خلال موسم العطلات الذي بات على الأبواب.

تشرح ميس كيف أن التغيير يجب أن يكون في طريقة التفكير قبل طريقة الأكل.

تقول ميس لأس بي أس عربي: "التسلية ليست طعاما فقط."

"في الأعياد يرغب الناس في الشعور بالسعادة ويرغبون في الخروج وتمضية الوقت مع الأصدقاء والأسرة أو ربما النوم لوقت متأخر علي غير العادة. يجب أن يكون هناك مصادر أخرى للتسلية."
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أخصائية التغذية واللياقة البدنية ميس أبو الروب
لا تشجع ميس على الحرمان من الطعام أو من أطعمة معينة ولكنها تنصح بتغيير أسلوب الحياة وطريقة تناول الطعام.

تقول ميس: "أنصح بالإكثار من المشي والحركة في موسم العطلات للمساعدة على حرق الطعام الزائد."

تنصح ميس أيضا بالإكثار من شرب المياه وتناول الخضروات والسلطة الطازجة.
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وماذا عن الحلويات؟

تشرح ميس كيف أن الانقطاع عن أكل الحلويات قد لا يكون في مقدور الكثيرين لذلك تنصح بالاعتدال.

"لا يجب إنهاء صحن الحلويات كاملا. يمكن أكل قطعة لإشباع الرغبة في أكل السكر ويكفي هذا."

يمكنكم الاستماع إلى اللقاء كاملا في الملف الصوتي أعلاه.

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