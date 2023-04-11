اتفاق أسترالي صيني على حل النزاع حول صادرات الشعير الاسترالي

الاتفاق يقضي بمراجعة بكين للتعرفة الجمركية المرتفعة على الشعير الاسترالي

Barley

Credit: Encyclopedia Britannica

أكدت وزيرة الخارجية السيناتور بيني وونغ ووزير التجارة دون فاريل أن الحكومة الفيدرالية توصلت إلى اتفاق مع بكين لحل النزاع التجاري حول التعرفة الجمركية المفروضة على الشعير الاسترالي.

وكانت الصين قد فرضت رسومًا جمركية بنسبة 80 في المائة على الشعير الأسترالي في آيار مايو 2020، مما يضع عبئًا ثقيلًا على تجارة تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار سنويًا.

لكن بكين وافقت الآن على مراجعة لمدة ثلاثة أشهر للعقوبات، وفي المقابل، ستعلق أستراليا مؤقتًا إجراءات منظمة التجارة العالمية ضد الصين.
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من جانبه، أعرب وزير التجارة دون فاريل عن أمله في أن تكون هذه الاتفاقية بمثابة بداية لرفع العقوبات عن جميع المنتجات الأسترالية الأخرى من قبل الصين.

من جانب أخر، يجتمع اليوم في كانبرا مسؤول صيني رفيع المستوى مع مسؤولين استراليين لمناقشة عدة قضايا من بينها العقوبات الصينية على المنتجات الاسترالية.

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نشر في: 12/04/2023 7:33am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS, AAP

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