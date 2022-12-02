"الثمن الذي دفعته هائل": مناصرو بريتاني هيغينز يقولون إن نظام العدالة في أستراليا بحاجة إلى التغيير

النقاط الرئيسية: تم إسقاط التهم الموجهة إلى بروس ليرمان وسط مخاوف بشأن سلامة هيغينز

يريد المدافعون تغيير نظام العدالة لحماية الضحايا

كشفت صديقة بريتاني هيغينز أن السيدة هيغينز في المستشفى

تحتوي هذه القصة على مزاعم اعتداء جنسي وقد تكون مزعجة لبعض القراء.





يطالب المدافعون عن الناجين من الاعتداء الجنسي بإجراء تغييرات شاملة في الطريقة التي يتم بها التعامل مع القضايا، بعد التخلي عن محاولة مقاضاة المغتصب المزعوم لبريتني هيغينز . ونفى بروس ليرمان ممارسة الجنس مع السيدة هيغينز ودفع ببراءته من التهمة.





وقد أعلن المدعون العامون في إقليم العاصمة الأسترالية يوم الجمعة أنه تم إسقاط التهم الموجهة إلى بروس ليرمان وسط مخاوف بشأن سلامة هيغينز بعد إحباط محاكمة أولية بسبب سوء سلوك هيئة المحلفين.





كشفت صديقة هيغينز التي تحدثت بصراحة عن الخسائر التي لحقت بها بسبب القضية أنها في المستشفى تتلقى «العلاج والدعم الذي تحتاجه».





وقالت هايلي فوستر الرئيسة التنفيذية لمجموعة الدفاع عن الناجين من الاعتداء الجنسي Full Stop، إنه على الرغم من أن الدعاية المحيطة بالمحاكمة كانت متميزة، إلا أن تطور يوم الجمعة ليس «حالة معزولة».



تم إسقاط القضية ضد بروس ليرمان يوم الجمعة. Source: AAP / Lukas Coch وقالت فوستر إن أقل من 2 في المائة من حالات الاغتصاب تؤدي إلى الإدانة على الرغم من أنمسح أجراه مكتب الإحصاء الأسترالي عام 2016 وجد أن واحدة من كل ست نساء أستراليات تعرضت للعنف الجنسي.





وقالت لـ SBS News إن الدافع وراء ذلك هو عملية قانونية غالبًا ما ينظر إليها الناجون على أنها أكثر صدمة من الاعتداء نفسه.



وقالت: «التحدث إلى [الناجين] حول خياراتهم، وما إذا كانوا يقومون بالفعل بإبلاغ الشرطة [بذلك]، ناهيك عن الانتقال إلى مرحلة الملاحقة القضائية... لا يمكننا أن نوصي الناس بذلك بشكل مباشر في الوقت الحالي».





«يمكننا أن نمنحهم خياراتهم، لكننا نريدهم أيضًا أن يتخذوا قرارًا مستنيرًا. وهذا يعني شرح ما ينتظرهم.»





لو جرت محاكمة ثانية لأُجبرت هيغينز على الخضوع لاستجواب آخربعد أن روت بالفعل الاغتصاب المزعوم على مدى أيام أمام قاعة محكمة مكتظة.





هذا وتسعى حكومة إقليم العاصمة الأسترالية لتغيير القوانين في العام المقبل، مما سيسمح ببث الشهادة الأصلية لمقدم الشكوى في أي محاكمات لاحقة.





رحبت فوستر بذلك كخطوة أولى جيدة، لكنها حذرت من أن التغييرات الأوسع نطاقاً، بما في ذلك السماح بتقديم الأدلة خلف أبواب مغلقة، يجب أن يعقب ذلك.



وقد حذر مدير النيابة العامة في إقليم العاصمة الأسترالية شين درومغولد يوم الجمعة من أن المحاكمة الثانية ليهرمان قد تنطوي على «ضرر كبير وغير مقبول» لهيغينز التي واجهت مستوى من «الهجوم الشخصي» لم يشهده خلال عقدين من حياته المهنية.





وفي بيان صدر بعد ذلك بوقت قصير، قال المعهد العالمي للقيادة النسائية إن القضية تؤكد الحاجة إلى «إصلاح قانوني مستمر».





«الثمن الشخصي الذي دفعته [السيدة هيغينز] هائل. لا يمكننا الاستمرار في توقع أن يدفع الأفراد مثل هذا الثمن في السعي لتحقيق العدالة، ناهيك عن التغيير المنهجي».





ونظراً للحساسية المحيطة بالقضية، كانت وزيرة الخارجية بيني وونغ حريصة على إبقاء تعليقاتها واسعة النطاق.



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وأصرت على أن أي دعوات لإصلاح النظام القانوني «هي دعوات يجب أن تصلح النظام القانوني بأكمله».





وقالت: «لكنني أريد أن أردد تعليقات المدعي العام التي تعترف بالشجاعة والكرامة التي أظهرتها السيدة هيغينز».





تعهدت السناتور عن حزب الخضر لاريسا ووترز بتجديد جهود الحزب لتفكيك «اختلالات القوى والقوالب النمطية الجنسانية» التي تمنع الناجين من التقدم بشكواهم.





وقالت: «في ضوء القوة والمرونة التي أظهرتها بريتاني هيغينز والتغيير الذي دفعته بالفعل لإصلاح الثقافة البرلمانية، سيضغط الخضر من جديد من أجل نشر هذه الحماية الإجرائية وغيرها على المستوى الوطني كمسألة ملحة».





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