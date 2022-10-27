إبطال محاكمة بروس ليرمان في دعوى اغتصاب بريتاني هيغينز بعد الكشف عن مخالفات في هيئة المحلفين

وجدت رئيسة المحكمة أن أحد المحلفين كان يجري أبحاثه الخاصة حيث قام بإحضار مواد إلى قاعة المحلفين.

A split image. On the left is Bruce Lehrmann, on the right is Brittany Higgins.

Bruce Lehrmann (left) and Brittany Higgins. Source: AAP, SBS

النقاط الرئيسية
  • إبطال محاكمة بروس ليرمان بتهمة اغتصاب بريتاني هيغينز بعد الكشف عن مخالفات سلوكية لأحد أعضاء هيئة المحلفين
  • قامت رئيسة المحكمة العليا في كانبرا، لوسي ماكالوم، بحل هيئة المحلفين بعدما علمت بأن أحد أعضائها كان يجري أبحاثه الخاصة حول القضية
  • شوهدت بريتاني هيغينز وهي تخرج باكية من قاعة المحكمة بعد الإعلان عن القرار

تحتوي هذه القصة على مزاعم باعتداءات جنسية وقد تكون مؤلمة لبعض القراء.

تم إبطال محاكمة بروس ليرمان بتهمة اغتصاب بريتاني هيغينز بعد الكشف عن مخالفات سلوكية لأحد أعضاء هيئة المحلفين.

وقامت رئيسة المحكمة العليا في كانبرا، لوسي ماكالوم، بحل هيئة المحلفين بعدما علمت بأن أحد أعضائها كان يجري أبحاثه الخاصة من خلال تنزيل مقال أكاديمي لم يتم تقديمه في المحاكمة التي استمرت 12 يوماً.
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وتم إحضار البحث إلى قاعة المحلفين.

وقالت للمحكمة العليا في كانبرا: "بلغني أن أحدكم قد أجرى بحثاً يتعلق بمسائل في القضية وتم إدخال مواد غير مصرح بها إلى قاعة هيئة المحلفين".

أضافت، "ربما لم يحدث أي ضرر لكن لا يمكنني تحمل هذه المخاطرة ... لقد أنهيت مهام المحلّف هذا وأنهيت مهامكم جميعاً".

"أتقدم منكم بامتناني العميق لاهتمامكم بهذه القضية".
Three people wearing formal attire who are walking outside.
Former Liberal Party staffer Brittany Higgins (centre) and partner David Sharaz (right) arrive at the ACT Supreme Court in Canberra, on Thursday, 27 October, 2022. Source: AAP / Mick Tsikas
وشوهدت بريتاني هيغينز وهي تخرج باكية من قاعة المحكمة بعد الإعلان عن القرار

هذا وتم تحديد موعد لمحاكمة جديدة في 20 شباط/فبراير 2023.
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نشر في: 27/10/2022 12:28pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: SBS, AAP