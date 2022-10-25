"هكذا سنخفف عنكم تكاليف المعيشة": الميزانية الأولى لحكومة ألبانيزي تعد الأستراليين بمستقبل أفضل

النقاط الرئيسية تم تخصيص 4.7 مليار دولار في الميزانية على مدى أربع سنوات لتقليل كلفة رعاية الأطفال لـ 1.26 مليون عائلة

تم الكشف عن 531 مليون دولار على مدى أربع سنوات لتغطية كلفة تمديد إجازة الوالدين المدفوعة إلى 26 أسبوعاً بحلول عام 2026

أسعار الدواء ستكون أقل كلفة للأستراليين في إطار خطة الحكومة التي ستخفض حصة المرضى من فاتورة الدواء من 42.50 دولار إلى 30 دولار

"الميزانية المسؤولة" كما تسميها الحكومة تضم خطة من خمس نقاط تهدف لتقليل تكاليف المعيشة التي باتت تثقل كاهل العائلات الأسترالية.





الإجراءات المقترحة تشمل تقليل كلفة رعاية الأطفال وأسعار الدواء، فضلاً عن تمديد إجازة الوالدين المدفوعة والمساعدة على الحد من تكلفة شراء منزل للأستراليين، والدفع نحو زيادة في الأجور تواكب الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة.





تأمل الحكومة أن تنجح في تحقيق هذه الأهداف دون إضافة ضغوط على التضخم المرتفع أصلاً.



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تم تخصيص 4.7 مليار دولار في الميزانية على مدى أربع سنوات لتقليل كلفة رعاية الأطفال لـ 1.26 مليون عائلة.





كما تم الكشف عن 531 مليون دولار على مدى أربع سنوات لتغطية كلفة تمديد إجازة الوالدين المدفوعة إلى 26 أسبوعاً بحلول عام 2026.





وفي إطار سعي الحكومة لتأمين منازل للأستراليين بتكلفة معتدلة، تم استحداث برنامج وطني جديد تسهم من خلاله الحكومة الفيدرالية بمبلغ 350 مليون دولار على مدى 5 سنوات بالشراكة مع حكومات الولايات والمستثمرين وقطاع البناء لتعزيز المعروض مما سيوفر 10,000 منزل إضافي جديد ميسور التكلفة للأستراليين.



أسعار الدواء ستكون أقل كلفة للأستراليين في إطار خطة الحكومة التي ستخفض حصة المرضى من فاتورة الدواء من 42.50 دولار إلى 30 دولار.





أما عن الأجور فتضمنت الميزانية وعداً بالعمل على زيادتها لأصحاب الأجور المنخفضة دون تحديد أي جدول زمني أو أرقام للزيادة الموعودة.





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