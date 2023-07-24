تقرير صادم يكشف حقائق مرعبة عن قطاع السكن في أستراليا

تعاني العديد من الأسر الأسترالية من ضغوط شديدة نتيجة ارتفاع تكاليف السكن أكثر من أي وقت آخر في تاريخ البلاد، وسط انخفاض غير مسبوق في السكن الحكومي

TENT CITY PIONEER PARK FREMANTLE

Luke (34) who has been on the streets for over two years sits in his tent in the tent city in Pioneer Park in Fremantle, Friday, January 22, 2021. Dozens of tents have been set up at the camp since the Christmas period located opposite the office of Communities Minister Simone McGurk and is now home to about 100 people. (AAP Image/Richard Wainwright) NO ARCHIVING Source: AAP / RICHARD WAINWRIGHT/AAPIMAGE

كشف تقرير عن الحقيقة المرعبة لأزمة السكن في أستراليا، حيث تبيّن أن اثنين من كل ثلاثة أستراليين يعانون لدفع تكاليف السكن.

الضغوط الحادة في مجال السكن تعني بأن العائلات تضطر لإنفاق أكثر من 30 في المائة من مدخولها على الإسكان، ويدفع ذلك الأستراليين العاديين إلى حافة اليأس مع تلاشي أحلام الكثيرين بالحصول على أمان في مجال السكن.
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ويبدو أن المستأجرين هم الأكثر تضرراً، حيث يعاني أكثر من أربعة من كل خمسة أستراليين لدفع الإيجار، وفقاً لتقرير أصدرته الحملة الوطنية للإسكان.

ووجدت الحملة التي أطلقها تحالف من منظمات الإسكان والتشرد والرعاية الاجتماعية، أن الغالبية العظمى ممن شملهم الاستطلاع قلقون بشأن أمنهم المالي وصحتهم العقلية ورفاههم.

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نشر في: 24/07/2023 11:53am
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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