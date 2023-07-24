تقرير صادم يكشف حقائق مرعبة عن قطاع السكن في أستراليا

كشف تقرير عن الحقيقة المرعبة لأزمة السكن في أستراليا، حيث تبيّن أن اثنين من كل ثلاثة أستراليين يعانون لدفع تكاليف السكن.





الضغوط الحادة في مجال السكن تعني بأن العائلات تضطر لإنفاق أكثر من 30 في المائة من مدخولها على الإسكان، ويدفع ذلك الأستراليين العاديين إلى حافة اليأس مع تلاشي أحلام الكثيرين بالحصول على أمان في مجال السكن.



ويبدو أن المستأجرين هم الأكثر تضرراً، حيث يعاني أكثر من أربعة من كل خمسة أستراليين لدفع الإيجار، وفقاً لتقرير أصدرته الحملة الوطنية للإسكان.





ووجدت الحملة التي أطلقها تحالف من منظمات الإسكان والتشرد والرعاية الاجتماعية، أن الغالبية العظمى ممن شملهم الاستطلاع قلقون بشأن أمنهم المالي وصحتهم العقلية ورفاههم.





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