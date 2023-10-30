حوافز مالية للأطباء لدعم نظام Bulk Billing. فهل تصبح زيارة الطبيب أقل كلفة؟

النقاط الرئيسية: انخفضت معدلات الأطباء الذين يعملون بنظام الفواتير المجمعة في السنوات الأخيرة

ستقوم الحكومة الأسترالية بمضاعفة الحوافز المدفوعة للأطباء الذين يعملون بنظام الفواتير المجمعة أو ما يعرف بـBulk Billing لبعض المرضى اعتبارًا من 1 نوفمبر

تهدف الحكومة إلى أن تحفيز أطباء الصحة العامة على العمل بنظام الفواتير المجمعة للمرضى الأكثر حاجة

ستقوم الحكومة الأسترالية بمضاعفة الحوافز المدفوعة للأطباء الذين يعملون بنظام الفواتير المجمعة أو ما يعرف بـBulk Billing لبعض المرضى اعتبارًا من 1 نوفمبر، في محاولة لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية للفئات الأكثر حاجة.





الأطباء الذين يعملون بنظام الفواتير المجمعة للأطفال دون سن 16 عامًا وحاملي بطاقات امتياز الكومنولث، بما في ذلك كبار السن، يكافئون حاليًا على القيام بذلك من خلال دفع «حافز» إضافي قدره 6.85 دولارًا في المناطق الحضرية وما يصل إلى 13.15 دولارًا في المناطق النائية جدًا.





اعتبارًا من يوم الأربعاء، ستتضاعف هذه الدفعة ثلاث مرات، حيث يتلقى الأطباء حافزًا يتراوح بين 20.65 دولارًا و 39.65 دولارًا اعتمادًا على الموقع.



Bulk billing is when the patient doesn't have to pay for the coat of medical care as the 'bill' is covered by Medicare. Source: AAP / Dave Hunt تهدف الحكومة إلى أن تحفيز أطباء الصحة العامة على العمل بنظام الفواتير المجمعة للمرضى الأكثر حاجة، وأن يحصل أولئك المرضى على استشارات مجانية أكثر.





ووفقا لنظام الفواتير المجمعة لا يتعين على المريض دفع تكاليف الرعاية الطبية حيث تقوم العيادة بتقديم الفواتير إلى Service Australia، التي تدفع إعانة الرعاية الطبية للعيادة.





غالبًا ما تكون هناك ما يعرف بـ"الفجوة" بين ما تتكلفه الاستشارة الطبية والإعانة الحكومية المقدمة مما يضع على المريض بعض التكلفة الإضافية التي لا يغطيها Medicare.





هذا وقد انخفضت معدلات الأطباء الذين يعملون بنظام الفواتير المجمعة في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت التكلفة المتزايدة لتوفير الرعاية الصحية تفوق خصم الرعاية الطبية مما جعل الأطباء غير راغبين في تغطية الفرق.



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التغيير، الذي تم الإعلان عنه في شهر مارس كجزء من ، لاقى ترحيبًا واسعًا من قبل مجموعات مثل منتدى صحة المستهلك في أستراليا والجمعية الطبية الأسترالية (AMA)، التي صرح رئيسها ستيف روبسون: «بشكل عام، نحن سعداء جدًا».





لكن بعض الاقتصاديين والمتخصصين في الرعاية الصحية أثاروا مخاوف من أن المخطط الجديد لا يذهب بعيدًا بما يكفي لتلبية احتياجات بعض المرضى الأكثر حاجة في أستراليا - وقد يؤدي في الواقع إلى مزيد من عدم المساواة.





تقول لويز ستون، الأستاذة المساعدة في جامعة ANU في تخصص الطب وعلم النفس وطبيبة الصحة العامة، لـ SBS News: «لا أعتقد أن ذلك سيغير عدد الأشخاص المستفيدين من نظام الفواتير المجمعة، ولا أعتقد أنه سيعالج عدم المساواة»،





«سيظل لدينا أطباء لا يستطيعون العمل بذلك النظام لأن كل شيء أصبح أكثر تكلفة بكثير، وتكلفة الاستشارات تستمر في الارتفاع.»





قال ناثان كيتلويل، الخبير الاقتصادي والمحاضر الأول في كلية UTS للأعمال، إنه في حين أن التغيير في حافز الفواتير المجمعة يمثل استثمارًا كبيرًا من الحكومة الفيدرالية - 3.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات - إلا أنه لا «يعالج المشكلات الأساسية.



كما يقول الخبراء إن عيادات الشركات التي يزورها عدد كبير من المرضى، والتي يستطيع الكثير منها بالفعل العمل بنظام الفواتير المجمعة، هي التي ستستفيد من هذا النظام.



تكاليف عالية جدًا لتشغيل الممارسات الطبية

علق العديد من الأطباء العامين وأعضاء RACGP على موقع المنظمة على الإنترنت قائلين إن التغييرات ليست حلاً عادلاً، ولن تفعل شيئًا يذكر لمعالجة التكاليف المتزايدة التي لا يمكن التغلب عليها.





هذا وقد وجدت دراسة استقصائية للأطباء عام 2022 أن 48 في المائة من المستجيبين قالوا إن عياداتهم لم تعد مستدامة من الناحية المالية، وسط تكاليف التشغيل المتزايدة للتأمين والإيجار والأجور والمعدات السريرية - وكلها يجب أن يغطيها طبيب الصحة العامة.





يقول روبسون إن «النقص المزمن في تمويل الرعاية الطبية» يعني أن النظام فشل في مواكبة ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية، وأن المرضى الأستراليين هم من يعانون في النهاية نتيجة لذلك.



