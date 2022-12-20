كيف نتمكن من الحصول على خدمات طبية مجانية أو منخفضة التكلفة في أستراليا

النقاط الرئيسية: يعد برنامج الرعاية الطبية ونظام المزايا الصيدلانية جزءاً من نظام الرعاية الصحية الشامل المدعوم في أستراليا

يدفع حاملو بطاقة Medicare القليل من المال أو قد لا يدفعون على العديد من الخدمات الطبية

إذا قمت بزيارة عيادة طبية "فواتير مجمعة"، فلن تضطر إلى دفع أي شيء في المقابل

قد يحتاج حاملو بطاقة Medicare أحياناً إلى دفع الفرق بين التكلفة الكاملة للمنتج أو الخدمة والمبلغ الذي تدعمه الحكومة

يمكن للمواطنين الأستراليين والمقيمين الدائمين واللاجئين الحصول على رعاية طبية وأدوية مجانية أو منخفضة التكلفة من خلال التسجيل في برنامج الرعاية الصحية Medicare، وهو نظام الرعاية الصحية الشامل في أستراليا.





ويعمل برنامج Medicare جنبًا إلى جنب مع نظام المزايا الصيدلانية (أو PBS)، الذي يدعم الأدوية التي تستلزم وصفة طبية.





الخطوة الأولى للوصول إلى هذا الدعم هو التسجيل في Medicare، من خلال موقع Services Australia.





ويوضح جاستن بوت: "بمجرد التسجيل في برنامج Medicare ، سترسل إليك Services Australia بطاقة Medicare الخاصة بك، ويجب أن تحمل بطاقة Medicare معك عند زيارة طبيبك".





"يمكنك استخدام بطاقة Medicare هذه للوصول إلى الوصفات الطبية المخفضة من الصيدلي أو الفواتير المخفضة من الطبيب، أو ربما عدم دفع أي شيء من خلال الفواتير المجمعة".



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ماذا تفعل عندما لا تكون على ما يرام؟

عندما تشعر بالمرض في أستراليا، يجب عليك زيارة الطبيب العام (GP) في عيادة أو مركز طبي أولاً، ما لم تكن حالة طارئة، حيث في هذه الحالة، يمكنك الذهاب مباشرة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى.





وفي معظم السيناريوهات، يقوم الأشخاص الذين يشعرون بتوعك أو يحتاجون إلى فحص طبي بزيارة شخص مثل الدكتور دوجلاس هور، وهو طبيب عام يمارس الطب في الضواحي الشمالية لسيدني منذ عقود.



يمكن للطبيب العام في أستراليا على الأرجح التعامل مع 80-90 في المئة من معظم الحالات التي يأتي المريض إليها لرؤية الطبيب، أًيا كان سبب الزيارة فسوف يعالجونه.

"سوف يستمع الطبيب العام إلى الأعراض التي يواجهه المريض ويحاول التأكد من المشكلة، ثم ما الذي يجب القيام به للعلاج ومحاولة شرح كل ذلك للمريض".





وقد يقرر الطبيب العام بعد ذلك إرسال المرضى لإجراء مزيد من الفحوصات أو الإجراءات الطبية الأخرى، كما هو مطلوب.





وقد يقوم الطبيب العام أيضاً بإحالة المرضى إلى أطباء متخصصين آخرين لمزيد من المراجعة، بما في ذلك أخصائيي الصحة العقلية، أو إرسالهم إلى المستشفى، ويزود الأطباء العامون المرضى أيضاً بوصفات طبية لشراء الأدوية من الصيدليات والتوصية باللقاحات.



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نظام الفواتير المجمّعة وكيف يمكنك المطالبة باسترداد أموالك

قد تكون بعض الخدمات الطبية مدعومة بالكامل من قبل Medicare، أو مغطاة جزئياً فقط، وهذا يعني أن المرضى قد يحتاجون في بعض الأحيان إلى دفع الفرق بين الرسوم الكاملة أو تكلفة المنتج أو الخدمة، وما هي أموال Medicare.





ويُطلق على إحدى السمات المهمة لنظام دعم Medicare الفواتير المجمعة.





إذا قمت بزيارة عيادة طبية "فواتير مجمعة"، فلن تضطر إلى دفع أي شيء في نهاية الاستشارة.





"اعتماداً على العيادة التي تذهب إليها، والطبيب الذي تراه وفي أي ظروف، الأمر متروك للطبيب فيما إذا كان يقوم بفوترة الاستشارة مباشرة إلى الحكومة عبر Medicare، أو ما إذا كانوا يفرضون رسوماً على المريض بشكل خاص، فإذا ذهبت إلى طبيب يعمل بنظام الفواتير المجمعة، والذي يسعده التنازل عن الرسوم الخاصة ويسعده أن يتقاضى الاستشارة منMedicare، فلن تضطر إلى دفع أي أموال من جيبك".



Seniors and low-income Australians may access additional discounts. Credit: filadendron/Getty Images إذا قمت بزيارة طبيب لا يقوم بإصدار فاتورة مجمعة، فستحتاج على الأرجح إلى دفع الرسوم كاملة في نهاية الاستشارة، ومع ذلك، لا يزال بإمكانك المطالبة بجزء من هذه الأموال من خلال نظام خصم Medicare.



أسهل طريقة للمطالبة باسترداد الأموال من Medicare هي في عيادة طبيبك. يمكنهم تقديم المطالبة إلى Medicare نيابة عنك. سيقوم برنامج Medicare بعد ذلك بتسديد المدفوعات إلى حسابك المصرفي في وقت لاحق. إذا لم تتمكن من ذلك ، فستحتاج إلى الذهاب إلى Medicare ويمكنك القيام بذلك عبر الإنترنت. Justin Bott, Services Australia

ويمول دافعو الضرائب الأستراليون الرعاية الطبية من خلال نظام ضريبة الدخل، من خلال ضريبة الرعاية الطبية.





ويختلف المبلغ الذي يدفعه المشتركون في النظام باختلاف أعمارهم وظروفهم العائلية الشخصية.





يحصل المواطنون الأستراليون منخفضو الدخل والمقيمون الدائمون، مثل حاملي بطاقات كونسيشن وحاملي بطاقات الكومنولث لكبار السن، على مزايا الرعاية الطبية الإضافية وخصومات PBS.





ويضيف السيد بوت أن كلاً من نظام الرعاية الطبية ونظام المزايا الصيدلانية يتميزان أيضاً بحدود الإنفاق. بمجرد تجاوز التكاليف الطبية للمرضى يتم خصمها بشكل أكبر.





"عندما تدفع ما يكفي من التكاليف الطبية خلال العام، فإنك تصل إلى تلك الحدود وما تدفعه يصبح أرخص كثيراً بعد ذلك".



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ميديكير والتأمين الصحي الخاص

يمكن للمرضى أيضاً اختيار استكمال Medicare بالتأمين الصحي الخاص، للمساعدة في دفع ثمن الخدمات والعلاجات التي لا يغطيها النظام العام، مثل زيارات طبيب الأسنان وخدمات الإسعاف وبعض اللقاخات.





وكما يسمح التأمين الصحي الخاص للمرضى بالحضور إلى المستشفيات الخاصة، مما يسرع من وصولهم إلى العمليات الجراحية غير العاجلة والاختبارات الأخرى.





"في ظل النظام العام، يتم وضعك في القائمة العامة وعليك الانتظار حتى يصل اسمك إلى القمة لإجراء العملية".





ويشرح الدكتور هور أن التأمين الصحي الخاص يسمح لك باختيار طبيبك الخاص في مستشفى خاص أو عام وإجراء العملية في وقت أبكر مما لو كان عليك الانتظار في النظام العام.



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والأطباء والمراكز الطبية في أستراليا معتادون أيضاً على فحص المرضى الذين لا يتحدثون الإنجليزية جيدًا.





ويقول الدكتور هور إنه غالباً ما يستخدم تطبيقات الترجمة للهاتف المحمول لنقل مفاهيم بسيطة، ومع ذلك، للحصول على تفسيرات أكثر تعقيداً، فهو يعتمد على خدمة الترجمة الشفوية المجانية الحكومية.





"يمكننا بالفعل الاتصال على الفور بخدمة مترجم شفوي مدعوم من الحكومة، ويمكنهم في الواقع الترجمة للطبيب العام على الفور على الهاتف ويمكن للمترجم الفوري فهم المشكلة وترجمتها إلى الطبيب".



Telephone and online virtual consultations have become more common in Australia since the COVID-19 pandemic. Credit: Phynart Studio/Getty Images

الخدمات الصحية عن بعد والوصفات الإلكترونية





يمكن للعديد من المرضى أيضاً الاستفادة من مواعيد الخدمات الصحية عن بعد والنصوص الإلكترونية، إذا لم يتمكنوا من الحضور إلى عيادة الطبيب شخصياً.





وتتم تغطية هذه الخدمات من قبل Medicare و PBS أيضاً.





ولكي تكون مؤهلاً للحصول على الرعاية الصحية عن بعد، يجب أن يكون المريض مريضاً لدى الطبيب في الأشهر الـ 12 الماضية.





"تسمح الخدمات الصحية عن بعد للطبيب بالتحدث إلى المريض إما عن طريق الصوت المباشر أو من خلال استشارة الفيديو، نحن قادرون على علاج المريض، لأننا الآن قادرون على عمل نصوص إلكترونية تتيح لنا كتابة نص برمز QR عليه، وإرسال النص بالبريد الإلكتروني إلى المرضى ويمكنهم نقله إلى الصيدلية".





المزيد في التدوين الصوتي اعلاه.





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