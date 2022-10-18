فواتير أرسلت للموتى: فضيحة ميديكير تتفاعل وموقف صارم لوزير الصحة

النقاط الرئيسية تعهد وزير الصحة مارك باتلر بأن يتم التعامل بجدية مع المزاعم بهدر مليارات الدولارات سنوياً نتيجة مخالفات في نظام الرعاية الطبية

قال وزير الصحة إن تحقيقاً سيُجرى بعد تقارير نشرتها شبكة ABC وتسع صحف أخرى تفيد بأن 8 مليارات دولار تم صرفها بطريقة غير مشروعة عبر استغلال نظام ميدكير

زعمت التقارير الإعلامية بأن بعض الأطباء العامين يستغلون نظام ميديكير ويتقاضون رسوماً مقابل خدمات لم يتم تقديمها، حيث ورد أن بعض الأطباء يرسلون الفواتير إلى أشخاص موتى ويقومون بتزوير السجلات الطبية

قال وزير الصحة إن تحقيقاً سيُجرى بعد تقارير نشرتها شبكة ABC وتسع صحف أخرى تفيد بأن 8 مليارات دولار تم صرفها بطريقة غير مشروعة عبر استغلال نظام ميدكير.





وزعمت التقارير الإعلامية بأن بعض الأطباء العامين يستغلون نظام ميديكير ويتقاضون رسوماً مقابل خدمات لم يتم تقديمها، حيث ورد أن بعض الأطباء يرسلون الفواتير إلى أشخاص موتى ويقومون بتزوير السجلات الطبية.



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وقال بتلر إنه ورغم إقراره بوجود احتيال في نظام الرعاية الطبية، فإن رقم 8 مليارات دولار المذكور في وسائل الإعلام جاء أعلى مما كان يتوقع.





وقال لراديو ABC اليوم الثلاثاء: "هذا لا يتوافق مع أي أرقام أخرى تم تقديمها للحكومة، بما في ذلك من قبل مكتب التدقيق الوطني الذي أجرى مراجعة للبرنامج قبل عامين فقط، لكنني آخذ الأمر على محمل الجد".



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