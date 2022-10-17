أصبح من الصعب على الأستراليين العثور على إيجار أقل من 400 دولار في الأسبوع لهذه الأسباب

النقاط الرئيسية: يقول الخبراء إنهم يتوقعون أن يستمر المعروض من الإيجارات ذات الأسعار المعقولة في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة

لا يوجد في أي سوق من أسواق العواصم الكبرى أكثر من ربع الإيجارات التي تقل عن 400 دولار أسبوعيًا

الانخفاض القياسي يعود إلى انخفاض معدلات العقارات المتاحة للإيجار

مع ارتفاع أسعار المساكن في أستراليا و وصل عدد الإيجارات ذات الأسعار المعقولة إلى مستوى قياسي منخفض وفقًا لتقرير جديد.





وجد تقرير عن السوق صادر عن PropTrack أن حصة العقارات المدرجة للإيجار على realestate.com.au بأقل من 400 دولار في الأسبوع انخفضت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 19.3 مقارنة بسبتمبر 2022.





ويمثل هذا انخفاضًا من 41.8 في المائة في مارس 2020.





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يقول الخبراء إنهم يتوقعون أن يستمر المعروض من الإيجارات ذات الأسعار المعقولة في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة بسبب انخفاض معدلات الشغور وانخفاض مستويات شراء مشتري المنازل الأولى وزيادة الهجرة.





إليك ما تحتاج إلى معرفته.



ماذا وجد التقرير؟

وفقًا للتقرير لا يوجد في أي سوق من أسواق العواصم الكبرى أكثر من ربع الإيجارات التي تقل عن 400 دولار أسبوعيًا في سبتمبر 2022.





في سيدني تم الإعلان عن واحد من كل خمسة إيجارات بأقل من 400 دولار أسبوعيًا قبل عام ولكن في سبتمبر 2022 انخفض ذلك إلى واحد من كل 10.



انخفضت حصة العقارات المدرجة للإيجار على realestate.com.au بأقل من 400 دولار في الأسبوع إلى مستوى قياسي منخفض بنسبة 19.3 في المائة مقارنة بسبتمبر 2022، وفقًا لبحث جديد أجرته PropTrack. Source: SBS في هوبارت وداروين وكانبيرا أقل من واحدة من كل 10 عقارات تكلف أقل من 400 دولار في الأسبوع.





وفي المناطق الإقليمية انخفضت حصة العقارات المؤجرة المعلن عنها بأقل من 400 دولار في الأسبوع من 57 في المائة إلى 28 في المائة.





انخفض العدد الإجمالي للعقارات المتاحة للإيجار بنسبة 31.4 في المائة منذ بداية جائحة COVID-19.



ما الذي يتسبب في زيادة أسعار الإيجار؟

يقول أنجوس مور الخبير الاقتصادي في PropTrack إن الانخفاض القياسي يعود إلى انخفاض معدلات العقارات المتاحة للإيجار.





وقال: «السبب الرئيسي الذي يجعلنا نرى الإيجارات تنمو بالسرعة التي نحن عليها في الوقت الحالي هو أنه لا يوجد الكثير من الإيجارات المتاحة».





«معدلات العقارات الشاغرة منخفضة للغاية وعدد الإيجارات المدرجة في realestate.com.au منخفض جدًا مقارنة بما كانت عليه قبل الوباء حتى مقارنة بما كانت عليه قبل عام».



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تقول كاثرين بيرش كبيرة الاقتصاديين في ANZ Research إنه بالإضافة إلى زيادة الطلب، تواجه أستراليا قيودًا في عدد المساكن الجديدة التي يمكنها بناؤها ويرجع ذلك جزئيًا إلى مشكلات سلاسل التوريد في صناعة البناء.





«هناك الكثير من الأشخاص الذين قد ينتظرون بناء منزلهم الجديد... وإذا تم بناء هذا المنزل فسيكونون قادرين على الانتقال إليه الآن والتوقف عن الاستئجار وهذا من شأنه أن يوفر عقارًا مستأجرًا لشخص آخر.»



هل كان لارتفاع أسعار الفائدة تأثير؟

في أكتوبر رفع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سعر الصرف الرسمي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.6 في المائة مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو 2013.





وقد رفع البنك المركزي الآن سعر الفائدة لمدة ستة أشهر متتالية ويدفع العديد من حاملي الرهن العقاري الأسترالي الآن مئات الدولارات في شكل دفعات إضافية كل شهر أكثر مما كانوا عليه في هذا الوقت من العام الماضي.





تقول السيدة بيرش إنه نظرًا لأن القدرة على تحمل التكاليف أصبحت أقل وارتفاع أسعار الفائدة انخفضت قدرة الناس على الاقتراض لذلك هناك المزيد من الضغط على سوق الإيجار.





«إذا لم يتمكن الناس من الدخول إلى سوق المنازل الجديدة فسوف يستمرون في التأجير».



تأثير الوباء

يقول السيد مور إن جائحة COVID-19 كان لها أيضًا تأثير كبير على سوق العقارات في أستراليا وأثرت على توافر الإيجارات بطريقتين رئيسيتين.





وقال: «الأولى هو أنه خلال الوباء، رأينا بالفعل الكثير من المستثمرين يبيعون عقاراتهم المؤجرة، مما يعني أنه يوجد اليوم مخزون إيجار أصغر مما كان سيكون موجودا لولا ذلك».





«لكن الأخرى هو أننا شهدنا زيادة قوية في الطلب على الإيجارات، حيث أصبحت الأسر المستأجرة أصغر بسبب الوباء.



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«جزء من السبب هو أن العيش في منزل مشترك أصبح أقل جاذبية لكثير من الناس وبالتالي رأينا عددًا أقل من المنازل المشتركة والمزيد من الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم».





خلال الوباء، شهدت أستراليا أيضًا ارتفاعًا في الهجرة من المدن إلى المناطق الإقليمية.



ماذا سيحدث بعد ذلك؟

عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يشعر المستأجرون بأي راحة.





«يبدو أن نمو الإيجارات قد تباطأ مؤخرًا وفقًا لبعض بيانات CoreLogic، ولكن أسعار الإيجارات لا تزال ترتفع ونتوقع أن يستمر ذلك طالما ظلت معدلات العقارات المتاحة للإيجار منخفضة.





تقول السيدة بيرش: «في سيدني وملبورن، من المحتمل أن نرى معدلات الشغور تستمر في الانخفاض وما سيساهم في ذلك هو زيادة النمو السكاني».





«نحصل الآن على عائد قوي جدًا مع الهجرة الصافية إلى أستراليا، وكل من يأتي إلى أستراليا يحتاج إلى مكان للعيش فيه».





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