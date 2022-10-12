أزمة الايجار الخانقة تدفع الاستراليين للدخول في "مزادات" للفوز بعقد الايجار

النقاط الرئيسية: متوسط ايجار المنازل حول استراليا قد بلغ الان 520 بالاسبوع

ادى زيادة الطلب على منازل الايجار في استراليا الى لجوء الناس الى "المزايدة" او الbidding من اجل الحصول على مسكن للايجار

نصت فيكتوريا، كونزلاند وتزمانيا على قوانين تحمي المستأجر من المزايدة على الايجار

أظهرت بيانات جديدة أن أسعار الإيجارات حول استراليا ارتفعت بأسرع معدل فصلي على الإطلاق في الربع المنتهي في سبتمبر ايلول الماضي





فبحسب أحدث اتجاهات السوق من مؤسسة PropTrack البحثية للعقارات فإن زيادة الإيجارات المعلن عنها أسبوعياً بلغت 4.3٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية





ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد ان متوسط ايجار المنازل حول استراليا قد بلغ الان 520 بالاسبوع. وفي نيوساوث ويلز تحديدا بلغ المتوسط 500 اسبوعيا، في فيكتوريا 420 وفي كوينزلاند 500 دولار.





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وبحسب عربيد فإن هناك العديد من العوامل التي تتسبب في ارتفاع حاد في الإيجارات ، بما في ذلك "الطلب على المساكن المرتفع باستمرار - والمتزايد - خاصة مع عودة الطلاب الدوليين والزيادة في الحد الاقصى لاعداد المهاجرين"





واضاف عربيد ان عدد المنازل المتاحة للايجار لا يزال منخفضًا في معظم المناطق وتسمح هذه الظروف لأصحاب العقارات بزيادة الإيجار الأسبوعي.





واشار عربيد الى ان اصحاب العقارات تأثروا ايضا بالزيادات السريعة في أسعار الفائدة الامر الذي اضطر بعض الملاك إلى الزيادة في الإيجار لمواكبة أقساط سداد الرهن العقاري.





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وقد ادى زيادة الطلب على منازل الايجار في استراليا الى لجوء الناس الى "المزايدة" او الbidding من اجل الحصول على مسكن للايجار. هذه الممارسة الشائعة عند شراء منزل ضمن المزاد العلني او الauction اصبحت وسيلة يستعين بها البعض لزيادة حظوظهم في الفوز بمنزل للايجار





وقالت إيما جرينهالغ ، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة National Shelter لابحاث الاسكان والتشرد ، إن التشجيع على تقديم المستأجرين للعطاءات وكأنه يطرح فعليًا العقارات المؤجرة للمزاد ليتنافس عليها اشخاص يائسون.





ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد أن هذه الممارسة لا تتواجد في فيكتوريا، كونزلاند زتزمانيا وهي الولايات التي نصت على قوانين تحمي المستأجر من المزايدة على الايجار وتفرض تحديد قيمة واضحة وثابتة للايجار.





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