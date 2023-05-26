المعارضة تدعو لزيادة استخدام الغاز في إنتاج الطاقة مع ارتفاع فواتير الكهرباء

دعا زعيم المعارضة بيتر داتون إلى ضخ المزيد من الغاز في شبكة الطاقة لتقليل التكاليف بعد الارتفاع المتوقع في فواتير الكهرباء.

NRL RAIDERS DOLPHINS

An electricity transmission pole is seen behind crowds at the NRL Round 9 match between the Canberra Raiders and the Redcliffe Dolphins at McDonalds Park Stadium in Wagga Wagga, Saturday, April 29, 2023. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • زعيم المعارضة بيتر داتون يدعو لضخ المزيد من الغاز في شبكة الطاقة لتقليل التكاليف
  • مئات آلاف العائلات تواجه زيادة قدرها 600 دولار سنوياً على فواتير الكهرباء
  • يمكن للعملاء في نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وجنوب شرق كوينزلاند توقع زيادة تتراوح بين 19% و25% من 1 تموز/يوليو
تواجه مئات الآلاف من الأسر زيادة قدرها 600 دولار سنوياً على فواتير الكهرباء بموجب السياسة الجديدة التي حددتها الجهات المنظمة لقطاع الطاقة في أستراليا.

ويمكن للعملاء في نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وجنوب شرق كوينزلاند توقع زيادة تتراوح بين 19% و25% من 1 تموز/يوليو.
اقرأ أيضاً

حريق كبير في وسط سيدني والتحقيق لا يزال جاريا

وقال داتون إن الحكومة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لخفض تكلفة الكهرباء.

وقال لبرنامج تلفزيوني توداي يوم الجمعة "نريد أن نرى المزيد من الغاز لأن ما تفعله الحكومة هو تعطيل للنظام القديم قبل أن يصبح النظام الجديد جاهزاً، وهذا ما يرفع الأسعار".
اقرأ أيضاً

فواتير طاقة أعلى في ولاية فكتوريا "ستدفع سكانها إلى الفقر"

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.



توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.
شارك
نشر في: 26/05/2023 1:36pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

اخترنا لك

24:19
Copy of Newsletter big.jpg

إلهام شاهين في لقاء حصري من أستراليا: 'كسرني فراق أمي. أستحضرها لأسكب دموعي في أي مشهد'

16:17
walla cooking with daughter.jpg

'لم أتوقع كل هذه الشهرة': شابة فلسطينية أسترالية تجتاح السوشيال ميديا بين ليلة وضحاها وصولاً للعالمية

WOMAN NSW POLICE TASER

وزنها لم يكن يتجاوز 43 كيلوغرام: الجدة التسعينية تلفظ أنفاسها وتفاصيل تظهر للمرة الأولى

09:41
Centrelink

'768 دولاراً إضافية': آلاف الأستراليين سيحصلون على مبالغ إضافية في الميزانية المقبلة

Home Affairs Minister Clare O'Neil addresses the National Press Club in Canberra.

عدد أقل من أنواع التأشيرات وزيادة في الأجور: كيف سيتغير نظام الهجرة في أستراليا

Jim Chalmers.jpg

ما الذي تخبئه الميزانية الجديدة للأستراليين: إليكم ما هو مؤكد وما هو متوقع؟

Understanding your electricity bill

تعرفوا على المستفيدين من دعم فاتورة الكهرباء في الميزانية الفدرالية الجديدة

A man smiling and looking into the camera.

«لا يمكن تعويضه»: محبو جوك زونفريلو نجم MasterChef في حالة صدمه بعد وفاته عن عمر يناهز 46 عاما