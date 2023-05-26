المعارضة تدعو لزيادة استخدام الغاز في إنتاج الطاقة مع ارتفاع فواتير الكهرباء

النقاط الرئيسية زعيم المعارضة بيتر داتون يدعو لضخ المزيد من الغاز في شبكة الطاقة لتقليل التكاليف

مئات آلاف العائلات تواجه زيادة قدرها 600 دولار سنوياً على فواتير الكهرباء

يمكن للعملاء في نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وجنوب شرق كوينزلاند توقع زيادة تتراوح بين 19% و25% من 1 تموز/يوليو

تواجه مئات الآلاف من الأسر زيادة قدرها 600 دولار سنوياً على فواتير الكهرباء بموجب السياسة الجديدة التي حددتها الجهات المنظمة لقطاع الطاقة في أستراليا.





ويمكن للعملاء في نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وجنوب شرق كوينزلاند توقع زيادة تتراوح بين 19% و25% من 1 تموز/يوليو.



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وقال داتون إن الحكومة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لخفض تكلفة الكهرباء.





وقال لبرنامج تلفزيوني توداي يوم الجمعة "نريد أن نرى المزيد من الغاز لأن ما تفعله الحكومة هو تعطيل للنظام القديم قبل أن يصبح النظام الجديد جاهزاً، وهذا ما يرفع الأسعار".



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