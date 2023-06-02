هل يمكن للثوم حقًا علاج الكوفيد؟ إليكم ما تحتاجون معرفته

النقاط الرئيسية قامت بتمويل الدراسة شركة Australian Garlic Producers، وهي شركة تزرع الثوم وتنتج وتبيع عددًا من منتجات الثوم الصحية

زعم البيان الصحفي أن «بعض أنواع الثوم الأسترالية الفريدة المزروعة تُظهر نشاطًا مضادًا للفيروسات»

تمت مشاركة البحث على نطاق واسع عبر الإنترنت في الغالب من قبل المتشككين في وجود COVID-19

زعم في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الثوم المزروع في أستراليا «يُظهر فعالية بنسبة 99.9 في المائة ضد الفيروسات التي تسبب COVID-19 والإنفلونزا الشائعة».





لكن العلماء والخبراء الطبيون أثاروا مخاوف بشأن صحة المعلومات العلمية وراء هذه الادعاءات.





وقد قامت بتمويل الدراسة شركة Australian Garlic Producers، وهي شركة تزرع الثوم وتنتج وتبيع عددًا من منتجات الثوم الصحية ولكنها لم تقم بنشرها.





ومع ذلك، فقد تم نشرها على نطاق واسع من قبل مناهضي التطعيم والمتشككين في COVID.





يقول الأستاذ المساعد آدم دن من جامعة سيدني: «هذه دراسة أجريت في المختبر، مما يعني أنها لم تتم على البشر في العالم الحقيقي، بل أجريت في أنابيب اختبار».



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قال إنه سيكون حذرًا للغاية من الدراسات التي تدعي أن المنتجات تعمل على البشر إذا لم تكن هذه هي الطريقة التي تم اختبارها بها.





«على سبيل المثال، ليس لدينا أي فكرة عن كمية الثوم المطلوبة لقتل الخلايا الفيروسية أو الفيروسات. ليس لدينا أي فكرة عما إذا كان تصميم الدراسة شفافًا، وما إذا كان البروتوكول قد تم الإبلاغ عنه عبر الإنترنت، وكيف أبلغوا عنه».





زعم البيان الصحفي أن «بعض أنواع الثوم الأسترالية الفريدة المزروعة تُظهر نشاطًا مضادًا للفيروسات»، لكنه لم يقدم تفاصيل عن ماهية أنواع الثوم هذه بالضبط أو لماذا قد تحتوي على المزيد من الخصائص المضادة للفيروسات.





قال متحدث باسم معهد دوهرتي لـ SBS News إن بحثه تم بموجب عقد من منتجي الثوم الأستراليين.





قال المتحدث: «تظهر الدراسة فعالية نوع واحد من الثوم ضد الإنفلونزا A و SARS-CoV-2 [الفيروس الذي يسبب COVID-19] في المختبر فقط».





«هذه النتائج لا تظهر تطبيق العلاج الطبي. يجب إجراء تجارب سريرية صارمة لتحديد ما إذا كانت هذه النتائج تُترجم من أنابيب الاختبار إلى البشر».





وقد حاولت SBS News الاتصال بمنتجي الثوم الأستراليين للتعليق.





تمت مشاركة البحث على نطاق واسع عبر الإنترنت في الغالب من قبل المتشككين في وجود COVID-19.



تغريدة من السياسي في حزب أستراليا المتحدة كريج كيلي تشير إلى دراسة الثوم. Source: Twitter كثيرًا ما ينشر النائب السابق عن الحزب الليبرالي وحزب أستراليا المتحدة، كريج كيلي، الأفكار المضادة للتطعيم عبر الإنترنت و .





وقد كتب كيلي على تويتر: «ما مدى الغباء الذي يجب أن يشعر به العالم اليوم بعد أن أهدر مئات المليارات من الدولارات على (رمز تعبيري للقاح) عديم الفائدة ودمر تريليونات الدولارات من الثروة بسبب عمليات الإغلاق المذعورة - عندما اكتشف الآن أن الثوم يقتل كوفيد».



Corey Bernardi also weighed in. Source: Twitter كما شارك السياسي السابق في حزب المحافظين الأسترالي كوري برناردي مقالًا إخباريًا عن قصة الثوم. ونشر آفي يماني القصة على تويتر وقال: «الثوم أكثر فعالية بكثير وأكثر أمانًا من حقنة الجلطة».



Avi Yemini also commented. Source: Twitter

هل يمكن للثوم محاربة COVID؟

قال الدكتور إيان موسغريف، كبير المحاضرين في علم الأدوية في جامعة أديلايد، «حتى يتم إجراء التجارب السريرية، لا يمكن تقديم أي ادعاءات حول تأثيرات هذه المستخلصات للوقاية و/أو علاج الإنفلونزا ناهيك عن COVID-19».





«قد يعني امتصاص واستقلاب المكونات النشطة لمستخلصات الثوم أن مستويات هذه المركبات قد لا تصل إلى مستويات فعالة في الجسم.





«تشير التجارب السريرية الصغيرة لمستحضرات الثوم إلى أنها قد تقلل من أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، ولكن ليس حدوثها».



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وأشار إلى تجربة صغيرة باستخدام مستخلص الثوم المدعم في مرضى COVID-19 في المستشفى والتي لم تظهر أي تأثير كبير على التدابير الأولية للتعافي من العدوى.



لماذا وضعت مضادات التطعيم في دراسة الثوم؟

قال البروفيسور دان إن الأشخاص الذين ينشرون معلومات مضللة عمدًا عبر الإنترنت يحاولون الظهور بمظهر موثوق، من خلال الرجوع إلى المؤسسات الإخبارية ذات السمعة الطيبة أو المؤسسات العلمية.





«يحاول الأشخاص الذين ينتقدون اللقاح بصوت عالٍ أن يكونوا مقنعين لأن لديهم وجهة نظر، ويريدون إيصالها، مثل أي شخص آخر.





وقال: «إن نسبة الأشخاص الذين يعارضون اللقاح بصوت عالٍ عبر الإنترنت أو في وسائل الإعلام تشكل نسبة صغيرة جدًا من السكان ويأملون التأثير على الأشخاص الذين يترددون في التطعيم، والذين يشكلون نسبة أكبر بكثير من السكان».





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