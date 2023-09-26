حريق كبير بالقرب من محطة بنزين في كانتربيري في سيدني

النقاط الرئيسية: اشتعلت النيران في شركة Abco Appliance Services، التي تعمل منذ 50 عامًا، بالقرب من محطة بنزين

قامت قوات الإطفاء باستخدام ثلاث شاحنات ذات سلالم لتتمكن من الوصول إلى أسطح المباني المتضررة

تم إغلاق طريق كانتربري نتيجة للحادث

يكافح رجال الإطفاء حريقًا اندلع خلال الليل في شركة مجاورة لمحطة بنزين في كانتربري جنوب غرب سيدني.





اشتعلت النيران في شركة Abco Appliance Services، التي تعمل منذ 50 عامًا، بالقرب من محطة بنزين مترو حيث تم تخزين آلاف اللترات من الوقود.





واستغرق الأمر 70 من رجال الإطفاء ما يقرب من ثلاث ساعات للسيطرة على الحريق.





وقد روى أحد الأشخاص للقناة السابعة ما رآه قائلاً: "مليئة بالنار. مليئة بالدخان المتصاعد. وأحيانًا مليئة بالنار القادمة من السطح. مخيف بعض الشيء."



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وقد قامت قوات الإطفاء باستخدام ثلاث شاحنات ذات سلالم لتتمكن من الوصول إلى أسطح المباني المتضررة والحد من الانتشار المحتمل للحريق.





هذا وقد تم إغلاق طريق كانتربري نتيجة للحادث.





تمت حماية سكان المنازل المجاورة في مكانهم حيث لم تكن هناك حاجة لعملية إخلاء.





استغرق الحريق أكثر من ثلاث ساعات من العمل المكثف للسيطرة عليه ولا تزال فرق الإطفاء في مكان الحادث، حيث تقوم بإخماد المواد التي لا تزال مشتعلة في المناطق العميقة من الحريق.





ويعتقد أن سطح المبنى المتضرر يحتوي على الأسبستوس.



