اشتهر بأدواره النسائية ونعاه ألبانيزي: رحيل أيقونة الكوميديا الأسترالية باري همفريز عن 89 عاماً

النقاط الرئيسية توفي باري همفريز يوم السبت عن عمر يناهز 89 عاماً في مستشفى سانت فينسينتس في سيدني.

اشتهر همفريز بأدواره الكوميدية النسائية، بما في ذلك ربة المنزل Dame Edna Everage.

قالت عائلته في بيان: "لقد كان هو مثلما عهدناه حتى النهاية".

نعى أحباء وأصدقاء الفنان الأسترالي باري همفريز في موطنه والعالم الفنان المبدع الذي كان أشهر كوميدي عرفته أستراليا.





لعب همفريز أدوار البطولة على المسرح والشاشة الصغيرة لأكثر من سبعة عقود، واشتهر بشخصية السيدة إدنا إيفراج، التي ابتكرها في خمسينيات القرن الماضي.





وأصبحت السيدة إدنا وباري همفريز أسماء مألوفة في كل من أستراليا والمملكة المتحدة. وقد تم منح همفريز وسام أستراليا (AO) ووسام الإمبراطورية البريطانية لإسهاماته الرائدة في عالم الفن.



Barry Humphries created his most famous character Dame Edna Everage in the 1950s. Credit: Joel Ryan/AP توفي همفريز يوم السبت في مستشفى سانت فينسينت في سيدني محاطا بأسرته، بما في ذلك زوجته ليزي سبندر وأطفاله وأحفاده العشرة.





وقالت عائلته في بيان مساء السبت "لقد كان كما عهدناه حتى النهاية، ولم يفقد شرارته اللامعة وذكاءه وروحه الفريدة".





"على الرغم من أن أفضل ما يتذكره الناس عن أعماله قد يكون المسرح، إلا أنه كان رساماً ومؤلفاً وشاعراً ومحباً للفنون بجميع أشكالها".



"لقد كان أيضاً زوجاً محباً ومخلصاً، وأباً وجداً، وصديقاً ومقرباً للكثيرين. وفاته تترك فراغاً في العديد من النفوس".





وكان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز من أوائل من نعوا الفنان بعد الإعلان عن وفاته، قائلاً إنه بينما كان همفريز مبتكر نجوم مثل السيدة إدنا، فقد كان ألمعهم جميعاً.



أضاف ألبنانيزي: "كان ذكياً وساخراً وكاتباً وفريداً من نوعه".





وقال زعيم المعارضة بيتر داتون إن أستراليا فقدت أروع رجالها، وأذكى كاتب هجائي، وأعظم ممثل كوميدي ثقافي.





وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، "سيبقى إلى الأبد أيقونة أسترالية عزيزة".



وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إن همفريز كان "أحد أعظم الأستراليين على الإطلاق".





ونشر على تويتر، "يا لها من خسارة".



كذلك نعاه رفاقه في عالم الترفيه، بما في ذلك الممثلان الكوميديان البريطانيان ريكي جيرفيز ومات لوكاس والأستراليان آدم هيلز وشون ميكاليف وروف مكمانوس ومارتي فيلدز وجيسون دونوفون.



وأشاد الجميع بعبقريته وذكائه وكرمه.







وقال هيلز المقيم في لندن إنه كان "أحد أعظم الكوميديين في عصرنا"، بينما وصفه فيلدز بأنه "إله الكوميديا".







أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام. توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.









