«الاحتفال بالعام الجديد في الهواء الطلق»: لماذا اضطرت رحلة متجهة إلى سيدني الهبوط في جزيرة نائية في المحيط؟

النقاط الرئيسية: كما واجه الركاب على متن رحلة يونايتد إيرلاينز UA839 مشاكل في الطائرة

بعد أقل من خمس ساعات من الرحلة التي كان من المقرر أن تستغرق حوالي 15 ساعة هبطت الطائرة في باجو باجو

السكان المحليين رحبوا بالوافدين غير المتوقعين، حيث قام البعض بجولة والاستمتاع بحياة الجزيرة لفترة قصيرة

شهد الركاب على متن رحلتين بدايات غير متوقعة للعام الجديد بسبب مشاكل في الطائرات التي كانوا يسافرون عليها.





انتهت رحلة متجهة إلى الدوحة من بريسبان ورحلة متجهة إلى سيدني من لوس أنجلوس في وقت أقرب مما كان متوقعًا بهبوط اضطراري.





أما أولئك الذين كانوا متوجهين في الأصل إلى الدوحة فقد استقبلوا العام الجديد بينما طائرتهم تحلق فوق بريزبين.



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أمضى المسافرون على متن الرحلة من الولايات المتحدة وقتًا في جزيرة نائية في المحيط الهادئ ولم يتمكنوا من حضور العد التنازلي على أي من جانبي خط التوقيت الدولي.





عادةً ما تستغرق رحلة الخطوط الجوية القطرية QR899 حوالي 12 ساعة ونصف للوصول إلى الدوحة، ولكن بعد المغادرة في الساعة 10.55 مساءً بتوقيت شرق أستراليا، هبطت مرة أخرى في بريسبان بعد أقل من ساعتين من إقلاعها.



The flight tracking website FlightRadar24 showed the aeroplane did not get beyond Queensland. Source: SBS وقال متحدث باسم الخطوط الجوية القطرية إنها تعتذر للركاب المتضررين عن «أي إزعاج»، مضيفًا أن «مشكلة فنية» دفعت الرحلة إلى العودة إلى بريسبان.





وقالت شركة الطيران إنه يتم توفير الإقامة الفندقية للركاب حيث يتم اتخاذ الترتيبات لاستئناف الرحلة «في أقرب فرصة».



مشاكل المحرك تجبر على الهبوط في مطار باجو باجو الدولي

كما واجه الركاب على متن رحلة يونايتد إيرلاينز UA839 مشاكل في الطائرة.





لقد غادروا لوس أنجلوس ليلة الخميس وكانوا يتوقعون وصولهم إلى سيدني صباح الجمعة مع يوم إضافي قبل احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.





وقالت متحدثة باسم يونايتد إيرلاينز لـ SBS News إنه تم تحويل مسار الرحلة لمعالجة مشكلة ميكانيكية.





من المفهوم أنه تم تحديد تسرب زيت محتمل من محرك الطائرة في وقت ما بعد الإقلاع.





بعد أقل من خمس ساعات من الرحلة التي كان من المقرر أن تستغرق حوالي 15 ساعة هبطت الطائرة في باجو باجو، في ساموا الأمريكية في وسط المحيط الهادئ.



من المفهوم أن السكان المحليين رحبوا بالوافدين غير المتوقعين، حيث قام البعض بجولة والاستمتاع بحياة الجزيرة لفترة قصيرة أثناء انتظار طائرة بديلة لنقلهم إلى سيدني.





قضى الطاقم والركاب في الجزيرة حوالي 12 ساعة تقريبًا.





كان الأمريكيان كيتلين وود وتوم ماكوماس على متن الطائرة في طريقهما لزيارة الأصدقاء في أستراليا.





وصفوا التجربة بأكملها بأنها «مغامرة» وقالوا إن طاقم الطيران تعامل مع الموقف بشكل احترافي حقًا وأن سكان باجو باجو كانوا متعاونين للغاية.





قالت السيدة وود: «قيل لنا إن المدرج لم يُبنى لاستيعاب نوع الطائرة التي كنا فيها، ولكن لو لم يقولوا شيئًا لما عرفنا أي اختلاف».





وقالت: «المطار صغير جدًا - لم يكن لديهم أي موظف في دائرة الهجرة لمعالجة شؤوننا، لذلك انتظرنا حوالي ساعة».





لدى الركاب الآن ختم إضافي في جواز سفرهم لم يتوقعوا الحصول عليه.



لدى كيتلين وود وتوم ماكوماس الآن ختم إضافي في جوازات سفرهما بعد الانعطاف غير المتوقع. Source: Supplied وقالت السيدة وود إن الرحلة كانت تضم حوالي 300 راكب وتم توفير الإقامة لهم جميعًا في أماكن مختلفة حول الجزيرة.





وقالت: «لم تكن لديهم أي فكرة عن قدومنا ولكنهم قدموا ضيافة رائعة».





بعد الاستقرار في مكان إقامتهم، انضم الزوجان إلى بعض زملائهم المسافرين لاستكشاف الجزيرة، وكان لديهم سائق أخذهم إلى مركز تجاري صغير لشراء ملابس جديدة، وذهبوا إلى الشاطئ للسباحة، ثم استمتعوا ببعض المشروبات على الشاطئ.





قال الزوجان إنه بخلاف ركاب رحلتهم، لم يروا أي سائح آخر على الجزيرة.





قالوا مازحين إن «يونايتد سرق ليلة رأس السنة الجديدة».





نظرًا لأن ساموا الأمريكية تقع شرق خط التوقيت الدولي وغادرت الرحلة البديلة في 31 ديسمبر، فإن الطائرة كانت ستعبر إلى يوم رأس السنة الجديدة، متجاوزة العد التنازلي حتى منتصف الليل.



وصل الركاب إلى سيدني على متن رحلة بديلة في الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق أستراليا الصيفي في 1 يناير 2023.





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