الحكومة تقرر الغاء ديون السنترلنك عن 200 ألف أسترالي

قررت الحكومة الفيدرالية الغاء الديون لما يقرب من 200000 شخص أمضوا سنوات في الكفاح من أجل تسوية ديون الرعاية الاجتماعية (السنترلنك) المستحقة عليهم.





وستقوم الحكومة الفيدرالية بإلغاء قضايا ضحايا برنامد "الروبوديت" التي لا تزال قيد التحقيق والمراجعة ، مع عدم متابعة أي دين محتمل.



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وبدأت خطة استرداد الديون غير القانونية في عام 2015 واتهمت زوراً المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بوجود ديون مستحقة عليهم للحكومة.





وتم استرداد أكثر من 750 مليون دولار بشكل خاطئ من 381000 شخص. وقالت وزيرة الخدمات الاجتماعية أماندا ريشورث إن تسوية الحالات المعلقة سيوفر اليقين لأي أسترالي حول هذه الديون.





واضافت ريشورث إن متابعة القضايا سيكون مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً ، و من شأنه أن يقوض ثقة الجمهور في نظام الرعاية الاجتماعية.



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