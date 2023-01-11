القبض على رجلين سرقا سيارة في ملبورن بداخلها طفل عمره سنتان

النقاط الرئيسية الشرطة تتهم رجلين بارتكاب سلسلة من الجرائم بعد الإبلاغ عن سرقة سيارة في ملبورن بداخلها طفل نائم في المقعد الخلفي

تُرك الصبي البالغ من العمر عامين بمفرده في المقعد الخلفي للسيارة فيما كان المحرك لا يزال يشتغل بينما كان والده يقوم بالتسوق في ضاحية تشيلسي الواقعة على شاطئ البحر

تزعم الشرطة أن رجلاً صعد إلى السيارة وهي من طراز فولكس فاجن وانطلق بها

بعد ظهر يوم الأحد، تُرك الصبي البالغ من العمر عامين بمفرده في المقعد الخلفي للسيارة فيما كان المحرك لا يزال يشتغل بينما كان والده يقوم بالتسوق في ضاحية تشيلسي الواقعة على شاطئ البحر.



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وتزعم الشرطة أن رجلاً صعد إلى السيارة وهي من طراز فولكس فاجن وانطلق بها.





وتوقفت السيارة على بُعد حوالي 350 متراً وتُرك الطفل على جانب الطريق.





بعد وقت قصير، وجد أحد المارة الطفل وهو يتجول بجوار طريق مزدحم، وكان يبدو حزيناً لكنه في حالة جيدة.





وتم احتجاز الرجلين المتهمين في مركز تجاري في فرانكستون جنوب شرق المدينة بعد ظهر الثلاثاء.



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واتهم شاب عمره 18 عاماً بأكثر من 25 جريمة، بما في ذلك الحصول على ممتلكات عن طريق الخداع، وسرقة سيارة، وحيازة مخدرات.





ووجهت إلى رجل عمره 20 عاماً عدة تهم منها سرقة سيارة والسطو ومقاومة الشرطة.





ومن المقرر أن يواجه الاثنان المحكمة اليوم الأربعاء.





ولم يتم العثور على السيارة المسروقة والتحقيق جارٍ لمعرفة كافة الملابسات.



