تمويل اضافي للجمعيات والمنظمات الخيرية لمساعدة الاستراليين المتضررين جراء الكوارث والغلاء

النقاط الرئيسية الحكومة تمنح تمويلاً اضافيا للجمعيات والمؤسسات الخيرية في البلاد

التمويل يبلغ 190 مليون دولار ويستمر على مدى عامين

سيساعد التمويل الجمعيات الخيرية على مواصلة دعمها للاستراليين الذي يمرون باوقات صعبة

ستتلقى المنظمات والمؤسسات الخيرية غير الربحية تمويل اضافي طارئ لمدة عامين إضافيين لمساعدة الاستراليين الذين هم بأمس الحاجة للدعم.





تأتي هذه الخطوة بعد أن أدت الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات ووباء COVID-19 إلى وضع القطاع غير الربحي تحت وطأة ضغوط مالية هائلة.





وأعلنت الحكومة الفيدرالية أن 190 مليون دولار من تمويل الإغاثة الطارئة سيتم تخصيصها لحوالي 250 جمعية خيرية حتى 30 حزيران يونيو 2025. وسيشمل التمويل الاضافي العديد من المؤسسات غير الربحية بما في ذلكسان فينسنت دو باول وبنك الطعام وأوزي هارفست والسالفيشن آرمي وأنغليكير وغيرها من أجل تلبية الطلب المستمرعلى المساعدات المقدمة للاستراليين المتضررين خلال الفيضانات والحرائق أو المتأثرين بارتفاع تكاليف المعيشة.



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Credit: Salvation Army كما أكدت الحكومة الفيدرالية أن تزايد الأجور داخل القطاع أدى أيضاً إلى زيادة الضغط على المؤسسات الخيرية في مواصلة تقديم الخدمات بمستويات التمويل الحالية.





ويهدف تمديد تمويل الحكومة الفيدرالية إلى التخفيف من هذه الضغوط على الجمعيات الخيرية التي تسعى لدعم الأستراليين خلال الأوقات الصعبة.





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