تمويل اضافي للجمعيات والمنظمات الخيرية لمساعدة الاستراليين المتضررين جراء الكوارث والغلاء

التمويل سيشمل 250 جمعية ومنظمة خيرية

Demand for emergency food relief has spiked during the Greater Sydney lockdown

Demand for emergency food relief has spiked during the Greater Sydney lockdown. Credit: Foodbank

النقاط الرئيسية
  • الحكومة تمنح تمويلاً اضافيا للجمعيات والمؤسسات الخيرية في البلاد
  • التمويل يبلغ 190 مليون دولار ويستمر على مدى عامين
  • سيساعد التمويل الجمعيات الخيرية على مواصلة دعمها للاستراليين الذي يمرون باوقات صعبة
ستتلقى المنظمات والمؤسسات الخيرية غير الربحية تمويل اضافي طارئ لمدة عامين إضافيين لمساعدة الاستراليين الذين هم بأمس الحاجة للدعم.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أدت الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات ووباء COVID-19 إلى وضع القطاع غير الربحي تحت وطأة ضغوط مالية هائلة.

وأعلنت الحكومة الفيدرالية أن 190 مليون دولار من تمويل الإغاثة الطارئة سيتم تخصيصها لحوالي 250 جمعية خيرية حتى 30 حزيران يونيو 2025. وسيشمل التمويل الاضافي العديد من المؤسسات غير الربحية بما في ذلكسان فينسنت دو باول وبنك الطعام وأوزي هارفست والسالفيشن آرمي وأنغليكير وغيرها من أجل تلبية الطلب المستمرعلى المساعدات المقدمة للاستراليين المتضررين خلال الفيضانات والحرائق أو المتأثرين بارتفاع تكاليف المعيشة.
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Credit: Salvation Army
كما أكدت الحكومة الفيدرالية أن تزايد الأجور داخل القطاع أدى أيضاً إلى زيادة الضغط على المؤسسات الخيرية في مواصلة تقديم الخدمات بمستويات التمويل الحالية.

ويهدف تمديد تمويل الحكومة الفيدرالية إلى التخفيف من هذه الضغوط على الجمعيات الخيرية التي تسعى لدعم الأستراليين خلال الأوقات الصعبة.

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نشر في: 10/11/2022 7:48am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS, AAP