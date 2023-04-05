تفشي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال في دور الرعاية الحكومية في فيكتوريا

النقاط الرئيسية أكثر من 100 طفل في دور الرعاية الحكومية في فيكتوريا تعرضوا للاستغلال الجنسي في العامين الماضيين

شملت الحالات أكثر من 240 حادثة استغلال واعتداء جنسيين على أطفال دون سن 16 سنة

وجد تقرير صادر عام 2021 أن عدداً كبيراً من الأطفال الغائبين أو المفقودين من دور الرعاية تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل رجال بالغين في كثير من الأحيان

تم الإبلاغ عن 423 حادثة إلى لجنة الأطفال والشباب بين تموز/يوليو 2021 وآذار/مارس من هذا العام، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الأربعاء.





وشملت الحالات أكثر من 240 حادثة استغلال واعتداء جنسيين على أطفال دون سن 16 سنة، و11 حادثة كان ضحيتها تسعة أطفال دون سن 12 عاماً.





وقالت المفوضة ليانا بوكانان: "خلف هذه الأرقام 165 من الأطفال الأكثر ضعفاً في فيكتوريا".





"الأطفال الذين عانوا بالفعل من صدمة، وتم إبعادهم عن أسرهم وهم الآن في رعاية الولاية".



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وقالت بوكانان إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات واستثمارات أقوى من قبل حكومة ولاية فيكتوريا لضمان سلامة الأطفال في دور الرعاية.





وقد وجد تقرير صادر عن اللجنة في عام 2021 أن عدداً كبيراً من الأطفال الغائبين أو المفقودين من دور الرعاية تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل رجال بالغين في كثير من الأحيان.





كما وجد التقرير أن الاستغلال الجنسي لم يتم الإبلاغ عنه بشكل كبير بسبب النهج المجزأ وغير المتسق على مستوى الولاية.



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وأوصت اللجنة في السابق بإصلاح شامل لنظام الرعاية السكنية في الولاية وتعزيز إجراءات الإبلاغ عن الاستغلال الجنسي ورصده.





وقالت بوكانان إنه كان من المهم تسليط الضوء على القضايا الجارية في الفترة التي تسبق ميزانية الولاية في شهر أيار/مايو.





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