تفشي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال في دور الرعاية الحكومية في فيكتوريا

تعرض أكثر من 100 طفل في دور الرعاية الحكومية في فيكتوريا للاستغلال الجنسي في العامين الماضيين.

Stop!

تم الإبلاغ عن 423 حادثة إلى لجنة الأطفال والشباب بين تموز/يوليو 2021 وآذار/مارس من هذا العام. Source: Moment RF / mrs/Getty Images

النقاط الرئيسية
  • أكثر من 100 طفل في دور الرعاية الحكومية في فيكتوريا تعرضوا للاستغلال الجنسي في العامين الماضيين
  • شملت الحالات أكثر من 240 حادثة استغلال واعتداء جنسيين على أطفال دون سن 16 سنة
  • وجد تقرير صادر عام 2021 أن عدداً كبيراً من الأطفال الغائبين أو المفقودين من دور الرعاية تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل رجال بالغين في كثير من الأحيان
تم الإبلاغ عن 423 حادثة إلى لجنة الأطفال والشباب بين تموز/يوليو 2021 وآذار/مارس من هذا العام، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الأربعاء.

وشملت الحالات أكثر من 240 حادثة استغلال واعتداء جنسيين على أطفال دون سن 16 سنة، و11 حادثة كان ضحيتها تسعة أطفال دون سن 12 عاماً.

وقالت المفوضة ليانا بوكانان: "خلف هذه الأرقام 165 من الأطفال الأكثر ضعفاً في فيكتوريا".

"الأطفال الذين عانوا بالفعل من صدمة، وتم إبعادهم عن أسرهم وهم الآن في رعاية الولاية".
اقرأ أيضاً

حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية العامة في نيو ساوث ويلز أواخر هذا العام

وقالت بوكانان إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات واستثمارات أقوى من قبل حكومة ولاية فيكتوريا لضمان سلامة الأطفال في دور الرعاية.

وقد وجد تقرير صادر عن اللجنة في عام 2021 أن عدداً كبيراً من الأطفال الغائبين أو المفقودين من دور الرعاية تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل رجال بالغين في كثير من الأحيان.

كما وجد التقرير أن الاستغلال الجنسي لم يتم الإبلاغ عنه بشكل كبير بسبب النهج المجزأ وغير المتسق على مستوى الولاية.
اقرأ أيضاً

إدانة مديرة مدرسة في فيكتوريا بتهمة الاعتداء الجنسي على طالبات

وأوصت اللجنة في السابق بإصلاح شامل لنظام الرعاية السكنية في الولاية وتعزيز إجراءات الإبلاغ عن الاستغلال الجنسي ورصده.

وقالت بوكانان إنه كان من المهم تسليط الضوء على القضايا الجارية في الفترة التي تسبق ميزانية الولاية في شهر أيار/مايو.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.



توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.
شارك
نشر في: 5/04/2023 11:00am
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

اخترنا لك

A digital graphic that includes a Centrelink sign and a photo of a woman.

تعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس

09:38
Joly Family in Airport.jpg

'زوجي مات قهراً': مأساة عائلة عراقية هربت من داعش فوجدت الملاذ أخيرًا في ملبورن

15:53
IMG_8013.jpg

'The road hasn't been easy': Arab women climbing the career ladder in Australia

08:37
Volunteers of Community Care Kitchen rely on donations from local businesses to provide for their 300-strong household database. Source:

الأزمة المعيشية: هل أرخت بثقلها على المؤسسات المجتمعية والخيرية أيضاً؟

12:37
Zainab.jpeg.jpg

Zainab was born in Australia but does not qualify for fast-tracked residency under new visa rules

11:48
20230306_202509.jpg

'يوم الوفاء للجوهرة': تكريم نساء عربيات رائدات في اليوم العالمي للمرأة

CENTRELINK STOCK

عندما زرعت سنترلينك الرعب في قلوب الأستراليين: كل ما تريدون معرفته عن فضيحة 'روبوديت'

13:08
Syria Earthquake

'جثث ملقاة على الأرض في المستشفيات': شهادات حية من متطوعين وأطباء في مناطق منكوبة في سوريا