حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية العامة في نيو ساوث ويلز أواخر هذا العام

Key Points حظر الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية بالمدارس الثانوية العامة في نيو ساوث ويلز، وفي والاستراحات وأوقات الغداء بدءاً من الفصل الدراسي الرابع

تقول حكومة الولاية المنتخبة حديثًا إن الحظر يفي بوعد تم التعهد به خلال الحملة الانتخابية لتقليل تشتيت انتباه طلاب المدارس الثانوية

جاء هذا الحظر بعد ان تم بالفعل حظر الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية في نيو ساوث ويلز

سيتم حظر الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية بالمدارس الثانوية العامة في نيو ساوث ويلز، وفي والاستراحات وأوقات الغداء بدءاً من الفصل الدراسي الرابع. وتقول حكومة الولاية المنتخبة حديثًا إن الحظر يفي بوعد تم التعهد به خلال الحملة الانتخابية لتقليل تشتيت انتباه طلاب المدارس الثانوية.



الكثير من البالغين الذين يجدون صعوبة في التركيز عندما يكون الهاتف المحمول أمامهم

وجاء هذا الحظر بعد ان تم بالفعل حظر الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية في نيو ساوث ويلز. وقال رئيس حكومة الولاية كريس مينز إن الآباء قلقون بشأن إرسال أطفالهم الرسائل النصية واستخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي أثناء الفصل الدراسي.





وأضاف "أعرف الكثير من البالغين الذين يجدون صعوبة في التركيز عندما يكون الهاتف المحمول أمامهم ، لذلك لا أعرف لماذا نتوقع أن يكون لدى الأطفال هذا النوع من الانضباط".



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وتابع مينز أن الحكومة لن تحدد كيف يجب على المدارس إبقاء الهواتف بعيدًا عن أيدي الطلاب ، لكنه قال إن الحقائب المقفلة والخزانات من الخيارات. مشيراً إلى ان الأمر "قد يكون الأمر بسيطًا مثل التأكد من وجود الهواتف المحمولة في حقيبة الطالب ولا يمكن إخراجُها أثناء اليوم الدراسي."



ولاية فيكتوريا منعت أيضا استخدام الهواتف المحمولة في المدارس

وذكر رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز إنه أدرك أن بعض الأطفال سيحاولون الالتفاف على الحظر عن طريق التسلل إلى الصفوف بالهواتف المحمولة أو استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة بدلاً من ذلك. لكنه قال إن هناك أدلة في ولايات أخرى ، وفي المملكة المتحدة ، على أن الحظر أدى إلى تحسين نتائج التعلم.





ومن الجدير بالذكر ان ولاية فيكتوريا منعت أيضا استخدام الهواتف المحمولة في المدارس. ووصف حينها وزير تعليم الولاية جيمس مرلينو التجربة بالناجحة. وقال إن "الطلاب أصبحوا أكثر تفاعلاً ومشاركةً في داخل الصفوف. كما أصبحوا يتحدثون مع بعضهم البعض في ساحات المدرسة بدلا من التحديق في شاشات الهاتف."



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وقال التربوي في ولاية نيو ساوث ويلز الأستاذ جورج هاشم، لبرنامج أستراليا اليوم، "لا شك ان هناك صعوبة كبيرة عندما يكون هنالك ايجابيات وسلبيات لاستخدام الموبايل في المدارس. الحكومة وضعت هذا التعهد ضمن وعودها الانتخابية. الموبايل ممنوع في بعض الدول والولايات الاسترالية منها فيكتوريا."





وأضاف "البعض من الطلاب يستخدم الموبايل للتنمر واخذ صور لطلاب اخرين وهم في وضع معين ويتم تناقل الصور. للموبايل أيضا مضار صحية لاستعمال الموبايل بشكل دائم ويؤدي الى الادمان."





تباينت الأراء بين مؤيد ومعارض للمنع منها أن منع الهواتف قد يُسهم في الحد من المضايقات التي قد يقوم بها الطلاب تجاه بعضهم البعض. ولكن البعض الأخر يقول إن حظر الهاتف سيُزيد وبشكل كبير من مستوى الضوضاء في ساحة المدرسة خلال فترات الراحة ووقت الغداء.





وأعربت جمعية مدراء المدارس عن قلقها من ان الحظر قد يسبب مشاكل بين المدرسين والطلاب الذين يعتمدون على الموبايل في البحث عن معلومات مهمة خلال الدرس.





يقول البعض ان الهواتف تُشتت أفكار الطلبة داخل الصفوف الدراسية، وتجعل من الصعب جدا على المدرسين ايصال المادة الدراسية للطلاب بشكلِ واضح.





وتباينت أراء الناس في أستراليا تجاه منع استخدام الموبايل في المدارس، فمنهم من كان ضد المنع لان الموبايل بيعلم الأولاد الألوان والأرقام حتى قبل دخولهم المدرسة، فيما راح البعض مع توجه الحكومة الفيدرالية بمنع استخدام الموبايل لانهُ يشتت أفكار الطالب.





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