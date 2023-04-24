بكين ترد على خطة تطوير الجيش الاسترالي وتحث على عدم "تهويل التهديد الصيني"

الصين تقول إن أستراتيجيتها العسكرية "ذات طبيعة دفاعية"

Chinese Navy in South China Sea

سفن حربية صينية Source: AAP

ردت وزارة الخارجية الصينية على خطة تطوير قدرات قوة الدفاع الأسترالية محذرة الدول من ما أسمته "تضخيم ما يسمى بالتهديد الصيني".

وكررت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، القول بان سياسة وإستراتيجية الصين العسكرية هي "دفاعية بطبيعتها '' ولا تشكل تهديداً لأي أحد.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد اعلنت امس عن تفاصيل المراجعة الخاصة بتطوير قدرات استراليا العسكرية على مدى السنوات العشر القادمة والتي ستتسم بالانتقال الى عصر الصواريخ.
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وبحسب التوصيات التي رفعت عنها الحكومة السرية فان قوات الدفاع الأسترالية تحتاج إلى تغييرات عاجلة وجذرية مع التحول نحو قدرات الضربات بعيدة المدى وإنفاق أفضل لأموال دافعي الضرائب على المشاريع العسكرية.

وسلطت المراجعة الضوء على ستة مجالات جديدة ذات أولوية ، بما في ذلك الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية ، وتطوير القدرة على ضرب الأهداف بدقة بمديات أطول وصناعة الذخيرة محليًا.

وقاد المراجعة المستقلة كل من وزير الدفاع السابق ستيفن سميث وقائد قوة الدفاع السابق أنغوس هيوستن .

من جانبه، قال المتحدث باسم المعارضة لشؤون الدفاع أندرو هاستي إنه قلق بشأن التوصيات الواردة في المراجعة الاستراتيجية للدفاع.

وقال هاستي إن حكومة العمال تفتقر إلى الجدية في الاستجابة للتحديات الاستراتيجية التي تواجه البلاد.

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نشر في: 25/04/2023 7:53am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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