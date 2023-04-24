بكين ترد على خطة تطوير الجيش الاسترالي وتحث على عدم "تهويل التهديد الصيني"

ردت وزارة الخارجية الصينية على خطة تطوير قدرات قوة الدفاع الأسترالية محذرة الدول من ما أسمته "تضخيم ما يسمى بالتهديد الصيني".





وكررت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، القول بان سياسة وإستراتيجية الصين العسكرية هي "دفاعية بطبيعتها '' ولا تشكل تهديداً لأي أحد.





وكانت الحكومة الفيدرالية قد اعلنت امس عن تفاصيل المراجعة الخاصة بتطوير قدرات استراليا العسكرية على مدى السنوات العشر القادمة والتي ستتسم بالانتقال الى عصر الصواريخ.



وبحسب التوصيات التي رفعت عنها الحكومة السرية فان قوات الدفاع الأسترالية تحتاج إلى تغييرات عاجلة وجذرية مع التحول نحو قدرات الضربات بعيدة المدى وإنفاق أفضل لأموال دافعي الضرائب على المشاريع العسكرية.





وسلطت المراجعة الضوء على ستة مجالات جديدة ذات أولوية ، بما في ذلك الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية ، وتطوير القدرة على ضرب الأهداف بدقة بمديات أطول وصناعة الذخيرة محليًا.





وقاد المراجعة المستقلة كل من وزير الدفاع السابق ستيفن سميث وقائد قوة الدفاع السابق أنغوس هيوستن .





من جانبه، قال المتحدث باسم المعارضة لشؤون الدفاع أندرو هاستي إنه قلق بشأن التوصيات الواردة في المراجعة الاستراتيجية للدفاع.





وقال هاستي إن حكومة العمال تفتقر إلى الجدية في الاستجابة للتحديات الاستراتيجية التي تواجه البلاد.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.











