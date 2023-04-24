أستراليا تعيد تنظيم استراتيجيتها الدفاعية وتقرر دخول "عصر التسلح الصاروخي" لمواجهة طموحات الصين والخطر النووي

النقاط الرئيسية مراجعة تدعو لتحديث قدرات الجيش الاسترالي بشكل عاجل

سيتم التركيز على الغواصات النووية والصواريخ البعيدة المدى

وزير الدفاع يشير إلى الصعود العسكري السريع للصين وتراجع الولايات المتحدة

وجدت مراجعة لاستراتيجية استراليا الدفاعية أن قوات الدفاع الاسترالية لا تفي بالغرض بشكل كامل، واقترحت المراجعة طرقا لمواجهة التهديدات في المنطقة، منها دخول عصر الصواريخ.



شهدت المنطقة عودة المنافسة الاستراتيجية بين القوى الكبرى

وذكرت المراجعة التي اعتبرت من أهم الوثائق منذ الحرب العالمية الثانية أن "المنطقة شهدت عودة المنافسة الاستراتيجية بين القوى الكبرى، محذرة من أن أستراليا يجب أن تسعى لتجنب "احتمال نشوب صراع كبير في المنطقة يهدد بشكل مباشر مصلحتنا الوطنية ".



وبموجب المراجعة سوف يتم تغيير الاستراتيجية الدفاعية بشكل ملّح وطارئ كما أعلن رئيس الوزراء انثوني ألبانيزي الذي قال إن أستراليا تواجه تحديات في المنطقة تستدعي الاستثمار في "قدراتنا وعلاقاتنا لبناء منطقة اكثر ازدهارا والحفاظ على أمن أستراليا"





ولتطبيق ما توصي به المراجعة سوف يتم انفاق 19 مليار دولار على مدى أربع سنوات، منها 9 مليار على غواصات اتفاقية أوكوس، وسوف يتم يتم إلغاء أو تأجيل مصاريف عسكرية مقررة تبلغ 7.8 مليار دولار، بما في ذلك تخفيض المركبات القتالية البرية من 450 إلى 129.





وعلم ايضا أنه سيتم إلغاء صفقة مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع على الفور، وذلك من أجل التركيز على تحديث قدرات الجيش الأسترالي.



تهديد أستراليا لا يتطلب غزوا





واعتبرت المراجعة أن "احتمال قيام أي قوة بغزو القارة الاسترالية بعيد، لكن التهديد باستخدام القوة العسكرية أو الإكراه ضد أستراليا لا يتطلب غزوًا ". وذكرت تهديدات طرق التجارة، والحرب الالكترونية، وضربات الصواريخ البعيدة المدى، كلها تطورات قللت من فوائد البعد الجغرافي لأستراليا.





واعتبرت المراجعة أن اعتماد استراليا على بعدها الجغرافي لم يعد كافيا في عصر الصواريخ. وسوف تستحوذ على صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول الى اهداف على بعد 300 كلم وما يزيد.



عاصفة استراتيجية كونية ضربت العالم من اتفاق أوكوس

وفي حديث مع SBS Arabic24 قال العميد المتقاعد من الجيش اللبناني وجيه رافع إن "استراليا هي لاعب قزم على مسرح عملاق وفي الوقت الذي تحتاج فيه إلى اللحاق بركب الدول المتطورة عسكريا، إلا أن اتفاقية أوكوس التي أحدثت عاصفة استراتيجية كونية - تجعلها ضمن حلف قوي لن يتخلى عنها".





وذكر العميد رافع بأن أستراليا "لن تكون في مقدمة المواجهة مع الصين، وليس مطلوبا منها أن تقاتل الصين، لكن الولايات المتحدة قد تقوم قريبا بتشكيل قيادة جيوساسية تكون أستراليا جزءا منها".





استمعوا الى اللقاء في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل

