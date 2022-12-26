"قضينا عيد الميلاد في سيارتنا": هذه هي حقيقة أزمة الإيجار في أستراليا

تعيش جوان مع ابنها البالغ من العمر أربع سنوات في سيارتها منذ عامين.





عندما يتمكنون من العثور على أريكة للنوم عليها فإنهم يفعلون ذلك.





عندما لا يستطيعون ذلك يكون المنزل هو المكان الذي تركن فيه السيارة.





تقول جوان: «أنا على جميع قوائم الإسكان الحكومي».





«أنا على قائمة إسكان السكان الأصليين، والإسكان المجتمعي، وما زال يتعين علي الانتظار لسنوات عديدة. وبحلول الوقت الذي يحدث فيه ذلك، من المحتمل أن يكون ابني قد بدأ في البحث عن ممتلكاته الخاصة».



أنا على جميع قوائم الإسكان. - جوان

جوان هي إحدى الناجيات من العنف المنزلي.





لديها وظيفة ويمكنها دفع الإيجار المعلن.





ولكن في كوفس هاربور، على الساحل الشمالي الأوسط لنيو ساوث ويلز، تكون المنافسة على كل عقار شرسة.



Joanne has a job but can't get anywhere to live. Source: SBS / Claudia Farhart تقول جوان: «لقد تقدمت بطلب لتأجير أكثر من 300 عقار تقريبًا وتم رفضي».





«أنا لست مدرجة في القائمة السوداء أو أي شيء آخر، وما زلت لا أستطيع الحصول على سكن».



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«ميزانيتي هي 420 دولارًا وما زلت أواجه مشكلة في محاولة الحصول على عقار.»





جوان لا تواجه تلك المشكلة وحدها.



نقص الإسكان

يتمتع الساحل الشمالي الأوسط بواحد من أدنى معدلات الشغور الإيجارية في الولاية، حيث انخفض إلى 0.8 في المائة فقط في نوفمبر.





هناك مجموعة من الأسباب لذلك: سكان المدينة السابقون الذين يبحثون عن أسلوب حياة أقل تكلفة، والملاك الذين يعرضون عقاراتهم في سوق الإقامة قصيرة الأجل، وإعادة فتح الحدود كلها عوامل تساهم في ذلك.





وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 30 في المائة منذ بداية الوباء، مقارنة بـ 14 في المائة فقط في سيدني الكبرى.





اليوم أصبح متوسط تأجير العقارات في كوفس هاربور أرخص بـ 50 دولارًا فقط في الأسبوع مقارنة بسيدني.



Coffs Harbour, on the NSW Mid North Coast, is in the middle of a housing rental crisis. Source: Getty / Manfred Gottschalk يقول وكيل العقارات المحلي سكوت نولان من شركة Nolan Partners إن الأمر كله يعود إلى الطلب الذي يفوق العرض.





«السوق مثل أي سوق، إنه هرم؛ هناك دائمًا عدد أكبر من الأشخاص الذين ينظرون إلى الأسفل أكثر من القمة.»



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تسببت ظروف السوق في المدينة في أزمة "المشردين أصحاب الوظائف" وهم أشخاص لا يستطيعون تأمين عقار على الرغم من حصولهم على دخل ثابت.





لا يتعين عليك البحث بعيدًا في كوفس هاربور للعثور على خيمة أو سيارة أو شاحنة يعيش فيها شخص ما.





تشير الأرقام إلى أنه في نيو ساوث ويلز يوجد أكثر من 50,000 شخص على قائمة انتظار الإسكان الاجتماعي.





تقول وزارة المجتمعات والعدالة في نيو ساوث ويلز إن الولاية لديها أكبر نظام إسكان اجتماعي في أستراليا.





وتقول إنها تعمل «مع خدمات دعم الإسكان للاستجابة للتشرد في نيو ساوث ويلز وتوفير الإسكان الميسور التكلفة للجميع» وتوفر روابط للخدمات على dcj.nsw.gov.au/housing.





إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه معرضا للعنف الأسري والمنزلي، فاتصل على 1800RESPECT على 1800 737 732 أو قم بزيارة 1800Respect.org.au . في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000.





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