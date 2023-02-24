ما هو السبب الحقيقي للتضخم في أستراليا؟ دراسة جديدة تكشف حقائق صادمة

يشير بحث جديد بأصابع الاتهام إلى أرباح الشركات الكبرى كمحرك أساسي للتضخم ويقول إنه ليس هناك ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور هو السبب في معاناة الاقتصاد الأسترالي.

ABS CPI FIGURES STOCK

A worker arranges apples for sale at a market in Melbourne, Wednesday, July 27, 2022. The CPI rose 6.1% over the twelve months to the June 2022 quarter. (AAP Image/Joel Carrett) NO ARCHIVING Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • بحث جديد يكشف أن أرباح الشركات الكبرى هي المحرك الأساسي للتضخم في أستراليا
  • يقول التقرير إنه ليس هناك ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور هو السبب في معاناة الاقتصاد الأسترالي
  • تتهم الدراسة الشركات بزيادة الأسعار بمعدلات أعلى بكثير من ارتفاع نفقات العمال
كشفت الأرقام التي تم تحليلها من قبل مركز العمل المستقبلي التابع لمعهد أستراليا أن الشركات زادت الأسعار بمعدلات أعلى بكثير من ارتفاع نفقات العمال والمواد والمصاريف الأخرى وساهمت في التضخم أكثر بكثير من الأجور.

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وبلغ معدل التضخم 7.8 في المائة في ربع كانون الأول/ديسمبر، حيث دفع هذا الارتفاع البنك الاحتياطي لزيادة أسعار الفائدة تسع مرات.

لكن التحليل الذي أجراه جيم ستانفورد من مركز الأبحاث وجد أن التضخم سيظل ضمن النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي البالغ اثنين إلى ثلاثة في المائة إذا لم تحقق الشركات الأسترالية أرباحاً فائضة مقابل السلع والخدمات.
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نشر في: 24/02/2023 1:29pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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