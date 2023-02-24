ما هو السبب الحقيقي للتضخم في أستراليا؟ دراسة جديدة تكشف حقائق صادمة

النقاط الرئيسية بحث جديد يكشف أن أرباح الشركات الكبرى هي المحرك الأساسي للتضخم في أستراليا

يقول التقرير إنه ليس هناك ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور هو السبب في معاناة الاقتصاد الأسترالي

تتهم الدراسة الشركات بزيادة الأسعار بمعدلات أعلى بكثير من ارتفاع نفقات العمال

كشفت الأرقام التي تم تحليلها من قبل مركز العمل المستقبلي التابع لمعهد أستراليا أن الشركات زادت الأسعار بمعدلات أعلى بكثير من ارتفاع نفقات العمال والمواد والمصاريف الأخرى وساهمت في التضخم أكثر بكثير من الأجور.





وبلغ معدل التضخم 7.8 في المائة في ربع كانون الأول/ديسمبر، حيث دفع هذا الارتفاع البنك الاحتياطي لزيادة أسعار الفائدة تسع مرات.





لكن التحليل الذي أجراه جيم ستانفورد من مركز الأبحاث وجد أن التضخم سيظل ضمن النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي البالغ اثنين إلى ثلاثة في المائة إذا لم تحقق الشركات الأسترالية أرباحاً فائضة مقابل السلع والخدمات.



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