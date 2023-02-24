الكشف عن خلية تجسس روسية في أستراليا

النقاط الرئيسية تم الكشف أن خلية من الجواسيس الأجانب الذين اعتقلتهم وكالة المخابرات الأسترالية العام الماضي كانت مرتبطة بروسيا

الجواسيس تظاهروا بأنهم دبلوماسيون ويعملون منذ أكثر من 18 شهراً في مواقع متعددة

كان أعضاء الخلية يحاولون تجنيد أستراليين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات سرية وسرقة البيانات

نقلت تسع صحف اليوم الجمعة عن مصادر لم تسمها قولها إن الجواسيس تظاهروا بأنهم دبلوماسيون ويعملون منذ أكثر من 18 شهراً في مواقع متعددة، بما في ذلك السفارة الروسية في كانبرا.





وبحسب المصادر، كان أعضاء الخلية يحاولون تجنيد أستراليين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات سرية وسرقة البيانات.



وقال زعيم المعارضة بيتر داتون، الذي تولى حقيبة الدفاع في ظل حكومة الائتلاف السابقة، إن العديد من الدول تسعى لاستهداف أستراليا.





وقال لشبكة سكاي نيوز يوم الجمعة "لم يؤكد مدير المخابرات جنسية هذه الخلية".





"لا أعتقد أنه سيكون مفاجأة لأي شخص أن بعض البلدان متورطة في أنشطة التجسس هذه على أساس يومي".



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