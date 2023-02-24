الكشف عن خلية تجسس روسية في أستراليا

مصادر تكشف أن خلية من الجواسيس الأجانب الذين اعتقلتهم وكالة المخابرات الأسترالية العام الماضي كانت مرتبطة بروسيا.

ASIO SECURITY PRESSER

Australian Security Intelligence Organisation ASIO Director General Mike Burgess at a media briefing at ASIO headquarters in Canberra, Monday, November 28, 2022. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • تم الكشف أن خلية من الجواسيس الأجانب الذين اعتقلتهم وكالة المخابرات الأسترالية العام الماضي كانت مرتبطة بروسيا
  • الجواسيس تظاهروا بأنهم دبلوماسيون ويعملون منذ أكثر من 18 شهراً في مواقع متعددة
  • كان أعضاء الخلية يحاولون تجنيد أستراليين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات سرية وسرقة البيانات
نقلت تسع صحف اليوم الجمعة عن مصادر لم تسمها قولها إن الجواسيس تظاهروا بأنهم دبلوماسيون ويعملون منذ أكثر من 18 شهراً في مواقع متعددة، بما في ذلك السفارة الروسية في كانبرا.

وبحسب المصادر، كان أعضاء الخلية يحاولون تجنيد أستراليين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات سرية وسرقة البيانات.
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وقال زعيم المعارضة بيتر داتون، الذي تولى حقيبة الدفاع في ظل حكومة الائتلاف السابقة، إن العديد من الدول تسعى لاستهداف أستراليا.

وقال لشبكة سكاي نيوز يوم الجمعة "لم يؤكد مدير المخابرات جنسية هذه الخلية".

"لا أعتقد أنه سيكون مفاجأة لأي شخص أن بعض البلدان متورطة في أنشطة التجسس هذه على أساس يومي".
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نشر في: 24/02/2023 11:51am
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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