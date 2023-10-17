هل يمكن أن تساعد الـ granny flats في تخفيف أزمة الإسكان في أستراليا؟

هناك مئات الآلاف من المواقع المحتملة لوحدات إضافية في الحدائق الخلفية للمنازل في أكبر مدن أستراليا التي أصبحت تعاني من كثافة سكانية متزايدة وأزمة في السكن.





فقد أظهر تحليل جديد أنه في بريسبان وسيدني وملبورن يمكن أن توفر تلك الوحدات 655 ألف مسكن إضافي مستقل مكون من غرفتي نوم.





هذا وتعاني أستراليا من نقص حاد في المساكن خاصة بعد ارتفاع وتيرة الهجرة منذ إعادة فتح الحدود.



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وتوقعت وكالة الإسكان الأسترالية الحكومية نقصًا في المساكن المعروضة قدره 106,300 وحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع نقص المساكن المعروضة للإيجار مما يساهم في الزيادة الحادة في الأسعار.





لذلك يطرح بعض الخبراء الوحدات الإضافية المبنية في الحدائق الخلفية والمعروفة باسم granny flats كحل لأزمة الإسكان في أستراليا.



ويقول مدير أبحاث CoreLogic، تيم لوليس إن تلك الوحدات تقدم فرصة فورية وفعالة من حيث التكلفة لتعزيز المعروض من المساكن.





وقال: "بالنسبة لأصحاب المنازل، توفر إضافة مسكن ثانٍ مستقل فرصة لتوفير سكن للإيجار أو سكن إضافي لأفراد الأسرة، مع زيادة قيمة ممتلكاتهم وإمكانية تحقيق دخل إضافي».





هذا وقد أدركت حكومة جنوب أستراليا أهمية الـ granny flats كوسيلة لزيادة عدد المساكن المعروضة للإيجار.





وأصدرت حكومة الولاية تشريعًا في وقت سابق من هذا الشهر لوقف المجالس المحلية من منع أصحاب المنازل من تأجير تلك الوحدات لأي شخص آخر غير أفراد الأسرة المباشرين.





وكشف التقرير أن سيدني هي المدينة التي تضم أكثر المواقع ملاءمة للـ granny flats.





ويبلغ عدد تلك الوحدات في سيدني حوالي 242 ألف، فيما يوجد 230 ألف في ملبورن، و185 ألف في بريسبان.

