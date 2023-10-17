هل يمكن أن تساعد الـ granny flats في تخفيف أزمة الإسكان في أستراليا؟

يقول المحللون إنه يمكن للوحدات الإضافية في حدائق المنازل توفير 655 ألف مسكن للإيجار في المدن الأسترالية.

شقة الجدة

توفر شقق Granny لأصحاب المنازل فرصة لتوفير مساكن للإيجار وزيادة قيمة العقار والحصول على دخل إضافي من الإيجار. Source: Getty

هناك مئات الآلاف من المواقع المحتملة لوحدات إضافية في الحدائق الخلفية للمنازل في أكبر مدن أستراليا التي أصبحت تعاني من كثافة سكانية متزايدة وأزمة في السكن.

فقد أظهر تحليل جديد أنه في بريسبان وسيدني وملبورن يمكن أن توفر تلك الوحدات 655 ألف مسكن إضافي مستقل مكون من غرفتي نوم.

هذا وتعاني أستراليا من نقص حاد في المساكن خاصة بعد ارتفاع وتيرة الهجرة منذ إعادة فتح الحدود.
اقرأ المزيد

كم من منزل إضافي تحتاج أستراليا لحل أزمة الإيجار؟

وتوقعت وكالة الإسكان الأسترالية الحكومية نقصًا في المساكن المعروضة قدره 106,300 وحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع نقص المساكن المعروضة للإيجار مما يساهم في الزيادة الحادة في الأسعار.

لذلك يطرح بعض الخبراء الوحدات الإضافية المبنية في الحدائق الخلفية والمعروفة باسم granny flats كحل لأزمة الإسكان في أستراليا.
ويقول مدير أبحاث CoreLogic، تيم لوليس إن تلك الوحدات تقدم فرصة فورية وفعالة من حيث التكلفة لتعزيز المعروض من المساكن.

وقال: "بالنسبة لأصحاب المنازل، توفر إضافة مسكن ثانٍ مستقل فرصة لتوفير سكن للإيجار أو سكن إضافي لأفراد الأسرة، مع زيادة قيمة ممتلكاتهم وإمكانية تحقيق دخل إضافي».

هذا وقد أدركت حكومة جنوب أستراليا أهمية الـ granny flats كوسيلة لزيادة عدد المساكن المعروضة للإيجار.

وأصدرت حكومة الولاية تشريعًا في وقت سابق من هذا الشهر لوقف المجالس المحلية من منع أصحاب المنازل من تأجير تلك الوحدات لأي شخص آخر غير أفراد الأسرة المباشرين.

وكشف التقرير أن سيدني هي المدينة التي تضم أكثر المواقع ملاءمة للـ granny flats.

ويبلغ عدد تلك الوحدات في سيدني حوالي 242 ألف، فيما يوجد 230 ألف في ملبورن، و185 ألف في بريسبان.

أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.

شارك
نشر في: 17/10/2023 11:12am
المصدر: AAP
Available in other languages
الموضوع
BusinessAustralia

الأكثر متابعة

Foreign Minister Penny Wong

أستراليا تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان

PRO PALESTINE PROTEST MELBOURNE

مظاهرات في أنحاء أستراليا دعماً لفلسطين ومناشدات لرفع الحصار عن غزة

صورة مركبة بيانية لأنصار سياسيين وصندوق اقتراع مكتوب عليه «لا» وعلامة استفهام وأنتوني ألبانيزي.

ما مصير حكومة ألبانيزي بعد الخسارة المدوية في استفتاء 'الصوت'

07:55
Gaza Strip under loupe

قطاع غزة: التاريخ والجغرافيا والبشر

VOICE REFERENDUM COUNTING

أستراليا تصوت بـ 'لا' في استفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان

VOICE REFERENDUM STOCK

تباين ردود الفعل بعد هزيمة معسكر 'نعم' في استفتاء السبت

27:02
PM Anthony Albanese .jpg

فشل الاستفتاء وسقط الصوت: فماذا ينتظر أستراليا ورئيس وزرائها؟

12:24
minister_for_home_affairs_clare_oneil_during_question_time_in_the_house_of_representatives_aap.jpg

'ملاحقة صارمة': الحكومة تطلق حملة شرسة لقمع أي استغلال لنظام التأشيرات