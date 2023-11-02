هل بدأت الموجة الثامنة من كوفيد-19؟ وهل أستراليا مستعدة؟

تشهد جميع الولايات والأقاليم الأسترالية زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مما يثير قلقًا كبيرًا بين الخبراء الصحيين، حيث يرى العديد منهم أن هذا يشكل بداية لموجة جديدة من العدوى في البلاد.

A woman wearing a face mask and a black Metro (Melbourne's train network operator) jacket.

Experts have suggested elderly and immunocompromised people should consider wearing face masks again. Source: AAP / Joel Carrett

النقاط الرئيسية:
  • زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في أستراليا تُشير إلى بداية موجة جديدة من العدوى
  • التحديات في توثيق الأعداد الحقيقية بسبب قلة الاختبارات والإبلاغ
  • لم يعد كوفيد-19 يعتبر حادثة مرضية معدية ذات أهمية وطنية في أستراليا
ولى عصر الإغلاقات وتفويض اللقاحات وتقارير الحالات اليومية إلى الأبد، لكن فيروس كورونا لا يزال متواجدًا ومنتشراً بشكل كبير في أستراليا.

وباتت الأعداد تتزايد في جميع الولايات والأقاليم في الفترة المشمولة بآخر التقارير، وتحذر التوقعات من دخول البلاد موجة جديدة من الإصابات.

وفقًا لوزارة الصحة ورعاية المسنين، تشير مؤشرات المراقبة إلى أن انتقال فيروس كوفيد-19 يتزايد ببطء منذ منتصف إلى أواخر آب/أغسطس.

أعداد حالات كوفيد-19 ترتفع في أستراليا

وسجل في الأسبوع المنتهي في 24 تشرين الأول/أكتوبر، 6550 حالة إصابة بكوفيد-19 في أستراليا، بمتوسط يومي يبلغ 936 حالة.

وهذا يمثل زيادة بنسبة 23.6% على مستوى البلاد، وفي الوقت نفسه، زاد عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بسبب كوفيد-19 بنسبة 17.5% ليصل إلى 1245، من بينهم 31 حالة دخلت وحدة العناية المشددة.
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ويرى البروفيسور أدريان إسترمان، رئيس قسم الإحصاء الحيوي وعلم الأوبئة في جامعة جنوب أستراليا، أن الأرقام الرسمية تظل دون توثيق كبير بسبب قلة الاختبارات والإبلاغ عن الإصابات.

ويؤكد أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الإصابات التي تنتهي بالدخول إلى المستشفى، وهذا يعكس الوضع الحالي الذي يشهد زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

ويصف الطبيب بول جريفين، المتخصص في الأمراض المعدية وعلم الأحياء الدقيقة السريري، الوضع بأنه موجة ثامنة من كوفيد-19 في أستراليا.

وعلى الرغم من أن حجم هذه الموجات يتناقص تدريجيًا، فإن الأعداد تظل في ازدياد.
A man receives a COVID-19 test
Coronavirus testing has reduced, but case numbers appear to be on the rise. Source: AAP / Mark Baker
ويشير إلى زيادة حالات دخول المستشفى وتفشي المرض في دور رعاية المسنين، ويجدد دعوته للناس لفهم خطورة الموقف واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ويشير إسترمان إلى أنها السلالة المنتشرة من كزفيد-19 هي إيريس أو EG.5، وهي جزء من سلالة Omicron الفرعية.
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ويؤكد أن كل سلالة جديدة تبدو أكثر قابلية للانتقال من السلالات السابقة، لكنه يشدد على أن إيريس ليست أكثر خطورة، حيث تُظهر أعراضها أعراضًا تشبه نزلة البرد، ويجب على الأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة اتخاذ احتياطات إضافية والتحصين باللقاحات.

ويذكرأنه تم إلغاء متطلبات اللقاح في أستراليا، لكن الخبراء ووزارة الصحة ورعاية المسنين ما زالوا ينصحون بتلقي اللقاح. تمت الموافقة مؤقتًا على لقاحات كوفيد-19 الجديدة أحادية التكافؤ، ومن المتوقع أن تصدر المزيد من التوجيهات في الأسابيع المقبلة.
ويشدد الخبراء على أهمية جمع البيانات والإحصائيات بدقة لفهم الوضع وتحديد الاستجابة المناسبة لمواجهة موجة جديدة من كوفيد-19.

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نشر في: 2/11/2023 11:57am
By Jessica Bahr
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS
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الموضوع
COVID-19Australia

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