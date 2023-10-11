محامٍ يشيد بخطة تغريم متعاطي كميات قليلة من المخدرات بدلاً من سجنهم

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة حكومية لإصلاح قوانين المخدرات.





وقال رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز إن حكومته بصدد تغيير قوانين المخدرات في الولاية حيث سيكون أمام متعاطي المخدرات الذين يتم القبض عليهم وبحوزتهم كميات صغيرة من المواد المخدرة غير المشروعة خيار الانضمام لبرنامج تأهيلي أو دفع غرامة بدلاً من الملاحقات الجنائية والذهاب إلى المحكمة.





وبموجب التغييرات التي من المقرر ان تدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل، يمكن للشرطة اختيار التدابير غير الجنائية عند الإمساك بالأشخاص الذين لديهم كميات من المخدرات للاستخدام الشخصي.





وقال وزير الصحة رايان بارك إنه مسرور لأن النهج الجديد سيجعل ما يقدر بنحو 6000 من متعاطي المخدرات خارج المحاكم.





وأضاف، "الأهم من ذلك هو أن الأشخاص الذين لديهم كميات منخفضة للغاية سيكونون قادرين على العلاج من خلال المسار الصحي، وهو أمر مهم للغاية للمضي قدمًا".





وقد أوصت لجنة تحقيق خاصة في استخدام مخدر الآيس بهذا التغيير منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولكن لم يتم تشريعه، على الرغم من إعلان الحكومة السابقة عن الإصلاح في أواخر العام الماضي.





وقالت حكومة كريس مينز إنها ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان هذا الأسبوع، في محاولة للحد من جرائم المخدرات على المدى الطويل.





وبموجب التغييرات، سيتم منح شرطة نيو ساوث ويلز القدرة على إصدار غرامتين بقيمة 400 دولار بنفس الوقت للبالغين بسبب تعاطي المخدرات الشخصية وجرائم حيازة المخدرات بكمية صغيرة. ولكن بحسب التغييرات المقترحة، فانه يُمكن الغاء الغرامة في حال انضم الشخص إلى برنامج التأهيل من المخدرات والكحول.





المزيد في التدوين الصوتي اعلاه مع المحامي هاشم الحسيني الذي يتعامل مع قضايا المخدرات في المحاكم الأسترالية.





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