منظمة الصحة العالمية تعلن أن كوفيد-19 "موجود ليبقى" لكن الوباء قد ينتهي العام المقبل

النقاط الرئيسية أستراليا تكشف عن خطتها الوطنية لمكافحة كوفيد-19 في عام 2023

اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير، سيحتاج الأستراليون إلى إحالة من طبيب عام لإجراء اختبار PCR مجاني

خفضت الحكومة الفيدرالية عدد جلسات العلاج النفسي المدعومة من 20 إلى 10

يبدو أن عدد حالات كوفيد-19 الأسبوعية الجديدة قد استقر في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.





فقد أعلنت نيو ساوث ويلز اليوم الجمعة عن 40,695 حالة جديدة مقارنة بـ 40194 في الأسبوع السابق.





وسجلت فيكتوريا 24,652 حالة أسبوعية جديدة مقارنة بـ 27790 حالة في الأسبوع السابق.





ومع ذلك، لا يزال عدد حالات الدخول للمستشفى جراء الإصابة بكوفيد-19 مرتفعاً في كلتا الولايتين.





وقالت كبيرة مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز الدكتورة كيري تشانت إن المؤشرات تشير إلى أن الموجة الرابعة بلغت ذروتها في الولاية. ومع ذلك، نصحت السكان بالحذر وابتاع السلوكيات الآمنة فيما يتعلق بكوفيد-19.



على صعيد آخر، من المقرر أن تخفض الحكومة الفيدرالية عدد جلسات العلاج النفسي المدعومة من 20 إلى 10 اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير.





وكانت حكومة موريسون السابقة قد قدمت 10 جلسات إضافية في إطار تعزيز الوصول لتلك الخدمات كجزء من استجابتها لفيروس كورونا خلال مرحلة الطوارئ للوباء.





وقال وزير الصحة مارك باتلر إنه إجراء مؤقت ومن المفترض أن ينتهي هذا العام.





وأوضح باتلر أن الأستراليين استخدموا خمس جلسات في المتوسط في عام 2021.





لكن المعارضة وصفت القرار بأنه "متهور".



وكشفت الحكومة الفيدرالية هذا الأسبوع أيضاً عن الخطة الوطنية للإدارة الصحية الخاصة بكوفيد-19 لعام 2023.





وقال الوزير باتلر إن الخطة الوطنية ستضمن قدرة النظام الصحي الأسترالي على الاستجابة للموجات والمتغيرات المستقبلية، وتعزيز عمليات التطعيم والعلاج، وإبطاء انتشار المرض.



وقال إن الحكومة ستستثمر 2.9 مليار دولار إضافية، وأن الخطة ستوفر مساعدة إضافية لرعاية المسنين والسكان الأصليين وذوي الاحتياجات الخاصة والمجتمعات متعددة الثقافات.





وقال الوزير بتلر إن الحكومة ستمدد ترتيبات التمويل بنسبة 50/50 لعيادات اختبار PCR الحكومية حتى عام 2023.





ومع ذلك، سيُطلب من الأستراليون إبراز إحالة من طبيب عام للحصول على اختبار PCR مجاني اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير.



وقررت الحكومة الفيدرالية عدم تمديد ترتيبات التمويل المؤقت للمستشفيات بنسبة 50/50 مع الولايات للعلاج جراء الإصابة بكوفيد-19 إلى ما بعد 31 كانون الأول/ديسمبر.





وانتقد رئيس الجمعية الطبية الأسترالية ستيفن روبسون القرار وقال إنه "أسوأ وقت لسحب البساط المالي من تحت الولايات".





من جهة أخرى، أفادت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي الأخير المنتهي في 14 ديسمبر/كانون الأول أن عدد الوفيات الأسبوعية الجديدة حول العالم زاد بأكثر من 10% مقارنة بالأسبوع السابق، مع تسجيل أكثر من 9,700 حالة وفاة.



ويأمل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن تنتهي جائحة كوفيد-19 العام المقبل.





وقال في مؤتمر صحفي "نأمل في أنه في وقت ما من العام المقبل، سنتمكن من القول إن كوفيد-19 لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية".





"بالطبع، لن يختفي هذا الفيروس. إنه موجود ليبقى، وستحتاج جميع البلدان إلى تعلم كيفية إدارته جنباً إلى جنب مع أمراض الجهاز التنفسي الأخرى بما في ذلك الإنفلونزا وفيروس RSV ، وكلاهما ينتشر الآن بشكل مكثف في العديد من البلدان."





وسوف تقرر لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية إنهاء وضعية الوباء فيما يتعلق بكوفيد-19 في كانون الثاني/يناير.





يأتي ذلك فيما سجلت اليابان والولايات المتحدة وكوريا وفرنسا والبرازيل أعلى إصابات كوفيد-19 عالمياً.





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