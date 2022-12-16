صحة نيو ساوث ويلز تصدر تحذيراً للمواطنين بعد اكتشاف سبانخ ملوثة في الأسواق

النقاط الرئيسية تسعة أشخاص من أربع عائلات في سيدني خضعوا لرعاية طبية بعد تعرضهم لتفاعلات سامة مرتبطة بتناول السبانخ

تعتقد السلطات أن السبانخ التي تحمل علامة Riviera Farms، قد تعرضت للتلوث عن طريق الخطأ

أعلنت إدارة الصحة في نيو ساوث ويلز أن السبانخ الملوثة تم بيعها في متاجر كوستكو

تعتقد السلطات أن السبانخ التي تحمل علامة Riviera Farms، قد تعرضت للتلوث عن طريق الخطأ.





وأعلنت إدارة الصحة في نيو ساوث ويلز أن السبانخ الملوثة تم بيعها في متاجر كوستكو، مشيرة إلى أن تاريخ انتهاء صلاحيتها هو 16 كانون الأول/ديسمبر.





وتقول صحة نيو ساوث إن المنتج ليس آمناً للاستهلاك ويجب على الأشخاص الذين ما زالوا يحتفظون به في المنزل التخلص منه.





وأعلنت Riviera Farms إنها على اتصال بالجهات المنظمة للأغذية في الولاية وعلى المستوى الوطني بعد أن نصحت العملاء على الفور بسحب منتج السبانخ من الرفوف بعد تقارير عن وجود تلوث.



وقال متحدث باسم الشركة: "التقارير المبكرة تشير إلى أن أحواض السبانخ البلاستيكية التي يبلغ وزنها كيلوغرام واحد والتي تنتهي صلاحيتها في 16 كانون الأول/ديسمبر 2022 قد تكون ملوثة بأعشاب ضارة ويمكن أن يكون لها عواقب صحية إذا تم تناولها".





"بمجرد إخطارنا باحتمال تلوث السبانخ بالأعشاب الضارة من أحد عملائنا، نصحناهم على الفور برفع السبانخ الملوثة من رفوفهم واتصلنا بالسلطات الصحية الحكومية والسلطات الغذائية الفيدرالية".





وتقول الشركة إنه لا يوجد ما يشير إلى تلوث أي منتجات أخرى.





أضافت، " Riviera Farms تعمل في مجال توفير الطعام الطازج منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر ونحن نشعر بالحزن إذ نؤكد أنه من المحتمل أن يكون لدينا أول حادث تلوث كبير في تاريخنا".



وتنصح السلطات العملاء القلقين من احتمال تناولهم السبانخ الملوثة الاتصال بمركز معلومات السموم، كما تدعو أي شخص يعاني من أعراض صحية الحصول على العناية الطبية الفورية.





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