منظمة الصحة العالمية تقدم تعريفاً لكوفيد طويل الأمد لدى الأطفال: "أعراضه تؤثر على الأداء اليومي"

النقاط الرئيسية تشمل أعراض كوفيد طويل الأمد لدى الأطفال التعب وتغير الرائحة والقلق

كبير المسؤولين الطبيين الأسترالي بول كيلي يمثل أمام لجنة لمجلس الشيوخ تحقق في كوفيد طويل الأمد

أعلنت فيكتوريا عن ارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد-19 الأسبوعية الجديدة

أصدرت منظمة الصحة العالمية تعريفاً جديداً للحالة السريرية لفترات طويلة أو بعد كوفيد لدى الأطفال والمراهقين.





وقالت إن القاصرين الذين تأثروا بكوفيد-19 لفترة طويلة هم أكثر عرضة للإبلاغ عن التعب وتغير الرائحة والقلق من أقرانهم الأصحاء.





وقالت منظمة الصحة العالمية: "الأعراض بشكل عام لها تأثير على الأداء اليومي مثل التغييرات في عادات الأكل والنشاط البدني والسلوك والأداء الأكاديمي والوظائف الاجتماعية (التفاعلات مع الأصدقاء والأقران والعائلة) ومعالم النمو".





وقالت المنظمة إن الأعراض عند الأطفال يمكن أن تبدأ في غضون ثلاثة أشهر من الإصابة الأولية وتستمر حتى شهرين على الأقل، تماماً مثل البالغين.





وتشمل أعراض كوفيد طويل الأمد لدى البالغين الإرهاق وضيق التنفس وصعوبة في التنفس والذاكرة والتركيز أو مشاكل النوم والسعال المستمر وألم الصدر وصعوبة الكلام وآلام العضلات وفقدان الرائحة أو التذوق والاكتئاب أو القلق والحمى.



وأظهرت بيانات من معهد القياسات الصحية والتقييم أن 145 مليون شخص قد عانوا من أعراض بعد الإصابة بكوفيد بحلول نهاية عام 2021.





يوم الجمعة، واجه كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا بول كيلي ونائب المدير الطبي مايكل كيد لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ حول كوفيد طويل الأمد.



النقاط الرئيسية التحقيقات تشير إلى دافع "ديني" وراء إطلاق النار في الهجوم الدامي على شرطة كوينزلاند

وقال البروفيسور كيلي إن الحكومة تعمل على تطوير استراتيجية للتعامل معكوفيد طويل الأمد.





ومع ذلك، لم يقدم جدولاً زمنياً يشير إلى موعد جهوزية الإستراتيجية.





وقال البروفيسور كيلي إن جمع بيانات كوفيد الطويلة الأمد مسألة معقدة وصعبة في غياب تعريف واضح.



وقال: "الأشياء التي نستخدمها في الوقت الحالي هي تعريف منظمة الصحة العالمية، وتعريف NICE من المملكة المتحدة. إنها مناسبة لأغراض البحث لأنها واسعة جداً".





"ولكن فيما يتعلق بمحاولة فهم هذا الشيء فعلياً، علينا أن نتجاوزه، وإذا لم يفعل ذلك أحد، فعلينا القيام بذلك هنا."





ويوم الخميس، قال البروفيسور كيلي إنهم يتوقعون موجتين أخريين من كوفيد-19 هذا العام.



وقال، "أعتقد أنه سيكون هناك آثار طويلة لهذا الوباء حتى بعد أن تتباطأ المرحلة الحادة".





وفقدت أستراليا أكثر من 18,000 شخص، بما في ذلك 14,855 في عام 2022، بسبب كوفيد-19 منذ بداية الوباء.



وأعلنت نيو ساوث ويلز يوم الجمعة عن انخفاض طفيف في حالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوعي.





وسجلت 6,033 حالة جديدة مقارنة بـ 6,440 في الأسبوع السابق.





ومع ذلك، شهدت فيكتوريا زيادة في الحالات الأسبوعية. وأعلنت عن 3,344 حالة هذا الأسبوع مقارنة مع 2,941 الأسبوع الماضي.





اقرأ عن لقاحات كوفيد-19 بلغتك





ابحث عن عيادة اختبار كوفيد-19



سجل نتائج RAT الخاصة بك :



قبل أن تتوجه إلى خارج أستراليا، تحقق من أحدث متطلبات السفر والإرشادات.





إليك بعض المساعدة في فهم مصطلحات كوفيد-19 بلغتك.



