بعد التحقيقات: الدافع وراء إطلاق النار في الهجوم الدامي على شرطة كوينزلاند ديني

النقاط الرئيسية: قالت الشرطة إنه أول هجوم إرهابي محلي في أستراليا مستوحى من «الأيديولوجية المسيحية المتطرفة»

الشرطة لا تعتقد أن عمليات إطلاق النار كانت عشوائية أو عفوية

عدد من الأحداث دفعت الثلاثي نحو المعتقدات الدينية المتطرفة بما في ذلك النوبة القلبية التي تعرض لها ناثانيال ترين

كان إطلاق النار على ستة أشخاص من بينهم ضابطان من شرطة كوينزلاند في عقار ريفي قبل شهرين قالت الشرطة إنه أول هجوم إرهابي محلي في أستراليا مستوحى من «الأيديولوجية المسيحية المتطرفة».





قُتل الشرطيان ماثيو أرنولد وراشيل ماكرو بالرصاص على يد ناثانيال وغاريث وستايسي ترين بعد وصول الضباط إلى منزلهم في ويمبيلا، على بعد أكثر من 300 كيلومتر غرب بريسبان، في 12 ديسمبر.





كما قُتل آلان داري برصاصة قاتلة بعد ذهابه لمعرفة سبب الضجة. وقد قُتل الجناة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المتخصصة في وقت لاحق من تلك الليلة.



وقالت نائبة مفوض الشرطة تريسي لينفورد إن الشرطة لا تعتقد أن عمليات إطلاق النار كانت عشوائية أو عفوية بل كانت عملاً إرهابيًا متعمدًا مستوحى من المعتقدات المسيحية المتطرفة.





وقالت للصحفيين يوم الخميس إن «ناثانيال وغاريث وستايسي ترين عملوا كخلية مستقلة ونفذوا هجومًا إرهابيًا بدوافع دينية».





«ما تمكنا من استخلاصه من هذه المعلومات هو أن أفراد عائلة Train يشتركون في ما سنسميه نظام المعتقدات الأصولية المسيحية المعروف باسم premillennialism.»





يعتقد أتباع تلك العقيدة أن العالم سوف يمر بفترة من الكوارث قبل المجيء الثاني ليسوع المسيح.





وقد عثر المحققون على ستة بنادق وثلاثة أقواس مركبة بها سهام وعدد من السكاكين في عقار الأسرة.



صناديق كونستابل راشيل ماكرو والشرطي ماثيو أرنولد خلال حفل التأبين. Source: AAP / SUPPLIED/PR IMAGE وقالت السيدة لينفورد إن المحققين يعتقدون أنه لم يشارك أي شخص آخر في أستراليا في التخطيط للهجوم أو تنفيذه.





ومع ذلك، فإن الرجل ذو اللهجة الأمريكية الذي أطلق على نفسه اسم دون ونشر مقاطع فيديو على الإنترنت تشير إلى الأسرة قبل وبعد إطلاق النار هو شخص مثير للاهتمام.





تم تزويد مكتب التحقيقات الفيدرالي بمعلومات حول الأشخاص في الولايات المتحدة الذين تفاعلوا مع الثلاثي على وسائل التواصل الاجتماعي.



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وقال نائب المفوض إن عددًا من الأحداث دفعت الثلاثي نحو المعتقدات الدينية المتطرفة بما في ذلك النوبة القلبية التي تعرض لها ناثانيال ترين، والتي كانت «لحظة عميقة بالنسبة له ولإيمانه بالله».





كما أدى فقدان هو وستايسي ترين لوظائفهما في التدريس بعد رفضهما الحصول على لقاح COVID-19 إلى تعزيز وجهات نظرهما المناهضة للحكومة.





خلال التحقيقات أصرت مادلين ترين، الابنة البيولوجية لناثانيال وستايسي، على عدم ملاحظتها أية مظاهر مقلقة قبل تبادل إطلاق النار المميت.





لكنها اعترفت بأن غاريث كان لديه آراء متطرفة وكان متحمسًا للأعمال العسكرية.





قالت إنها تعرف أن ناثانيال يمتلك أسلحة وأن ستايسي وغاري يمتلكان خزنة للسلاح ويحملان تراخيص الأسلحة.





وقالت السيدة ترين في المقابلة المتلفزة: «لكن أمي لم تحب البنادق».





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