ما علاقة قاتلي الشرطيين في كوينزلاند بالجماعات المتطرفة ونظريات المؤامرة؟

النقاط الرئيسية قُتل شرطيان يوم الإثنين وجُرح اثنان في تبادل لإطلاق النار في مزرعة بولاية كوينزلاند

مفوضة الشرطة كاتارينا كارول قالت إن المحققين سينظرون في الروابط المتطرفة المحتملة للقتلة

يبدو أن أحد الرجال قد نشر منشورات في منتديات تروج لنظريات المؤامرة، بما في ذلك مزاعم بأن عمليات إطلاق نار شهيرة هي عبارة عن خدعة

ستحقق شرطة كوينزلاند في ما إذا كان الشرطيان القتيلان قد استُدرجا إلى مزرعة ريفية من قبل قتلة لهم صلات بالمجتمعات المتطرفة على الإنترنت.





قُتل ماثيو أرنولد (26 عاماً) وراشيل ماكرو (29 عاماً) إلى جانب مقيم يبلغ من العمر 58 عاماً، في ويامبيلا بمنطقة دارلينغ داونز الغربية، مساء الاثنين.





وتم تصفية قاتليهم وهم مدير المدرسة السابق ناثانيال ترين وشقيقه غاريث وزوجة شقيقه ستيسي في معركة بالأسلحة النارية مع الشرطة في وقت لاحق من تلك الليلة.



وتمكن شرطيان آخران تم استدعاؤهما إلى مسرح الجريمة من الفرار.





وقالت مفوضة شرطة كوينزلاند، كاتارينا كارول، إن المحققين سينظرون في الروابط المحتملة للقتلة بالجماعات المتطرفة بعد الكشف عن سلسلة من المنشورات تحت اسم غاريث ترين في منتديات تروّج لنظرية المؤامرة.





وتتضمن المنشورات إشارات إلى المشاعر المناهضة للقاحات وادعاءات بأن عمليات إطلاق نار شهيرة هي عبارة عن خدعة أو عمليات كاذبة.





وقالت كارول لبرنامج ABC 7.30 مساء الثلاثاء: "من الصعب للغاية في الوقت الحالي بالنسبة لنا أن نفكر فيما حدث، ولا توجد أسباب واضحة".





"لكن في غضون الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، ليس لدي شك في أننا سنصل لحقيقة ما نعتقد أنه حدث".



Constables Matthew Arnold (right) and Rachel McCrow were responding to a call for a missing person when confronted by a "hail of gunshots" at a remote Queensland property. Source: Supplied / Queensland Police وقالت كارول إنه يجري النظر في كل الدوافع المحتملة لعملية القتل، بما في ذلك ما إذا كان الهجوم تم مع سبق الإصرار على عناصر الشرطة.





"بعض المواد الموجودة على الإنترنت من هؤلاء الأشخاص، سنحقق في ما كانوا يفعلونه ليس فقط في الأسابيع الأخيرة ولكن في السنوات الأخيرة، مع من كانوا يتفاعلون ... حضورهم عبر الإنترنت".



وعبّر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن مشاعر الحزن مشيداً برجال الشرطة القتلى والسيد داري.





وقال يوم الثلاثاء، "هذا ليس الثمن الذي يجب أن يدفعه أي شخص يرتدي الزي العسكري. لا يمكننا أن نحسب التكلفة الحقيقية".





"قلبي مع أسر وأحباء كل المتضررين من هذه المأساة. بشرف خدموا، وأستراليا تحزن معكم".





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