شرطة نيو ساوث ويلز تعتقل 200 شخص في أكبر عملية مداهمات لتجار المخدرات في سيدني

تم توجيه الاتهام إلى ما يقرب من 200 شخص في سيدني وصادرت الشرطة أكثر من 250 ألف دولار نقدًا ومجموعة متنوعة من المخدرات غير المشروعة كجزء من عملية مستهدفة في المدينة.





تأسست هذه المجموعة من عناصر الشرطة التي يطلق عليها Strike Force Northrop في سبتمبر 2017 للتحقيق في شبكات تجارة الكوكايين في سيدني.





تقول الشرطة إن الضباط اعتقلوا التجار في ثماني ليالٍ في عملية ضخمة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، شملت مداهمة منازل في Kellyvilleو Narweeو Newtownو Ramsgateو Surry Hillsو Woolloomooloo و.Zetland



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صادر الضباط أكثر من 630 غرامًا من الكوكايين، و 192 غرامًا من الحشيش، و 1.2 كيلوغرامًا من صمغ القنب، و 61 غرامًا من MDMA ، و 19 غرامًا من الكيتامين، و 11 غرامًا من الهيروين، و 14 غرامًا من فطر سيلوسيبين، وعلامات LSD ، و حوالي 255 ألف دولار نقدًا.





تقدر قيمة المخدرات المضبوطة بأكثر من 280 ألف دولار.





اتهم المحققون 101 شخصًا بتزويدهم بالمخدرات، بينما اتهم 82 شخصًا بحيازة المخدرات.





ووجهت اتهامات لثلاثة أشخاص آخرين بالتعامل مع عائدات الجريمة، بينما اتُهم آخر في حادثة مزعومة تتعلق بالعنف الأسري.



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